Torcedores da Copa do Mundo da FIFA™ adotam o Referee View enquanto a IA da Lenovo aproxima os espectadores do campo

Uma nova pesquisa internacional da Lenovo mostra que os avanços tecnológicos estão transformando a forma como os torcedores vivenciam a Copa do Mundo da FIFA 2026™, aproximando os espectadores da ação como nunca antes.

Segundo uma pesquisa realizada com torcedores de futebol na Austrália, Canadá, Índia, Reino Unido e Estados Unidos, 87% afirmam que a tecnologia está aprimorando sua experiência ao assistir aos jogos, e 84% relatam que as perspectivas de câmera próximas à ação os fazem sentir como se estivessem no campo.

A acelerar essa visão sem precedentes do jogo está o Referee View, desenvolvido com a inteligência artificial da Lenovo, que oferece aos espectadores uma visão em primeira pessoa da partida a partir do ponto de vista do árbitro.

A pesquisa também revelou que:

Mais de três quartos (76%) dos espectadores da Copa do Mundo da FIFA™ já viram ou ouviram falar do Referee View (perspectiva do árbitro), e 91% afirmam que a perspectiva de proximidade com a ação é atraente.

88% consideram que imagens fluidas e estáveis são um aspecto importante ao assistir a transmissões esportivas e 98% dos torcedores apontam a nitidez da imagem como um fator importante para acompanhar esta Copa do Mundo da FIFA™.

Os torcedores demonstram grande interesse no futuro da visualização próxima à ação: 91% querem ver mais tecnologias que proporcionem experiências esportivas ao vivo imersivas ou que os coloquem perto da ação.

“A introdução do Referee View com estabilização de imagem por IA da Lenovo aprimorou ainda mais a experiência de transmissão. Ter uma visão estável, em primeira pessoa, das decisões cruciais em campo acrescenta um nível incrível de emoção e transparência às transmissões”, afirmou uma entrevistada da Geração X, residente na Índia.

A IA leva os torcedores para dentro do campo

O Referee View, que apareceu, em média, três vezes por partida ao longo do torneio, em mais de 220 territórios pelo mundo afora, segundo dados preliminares da FIFA, oferece aos telespectadores da Copa do Mundo da FIFA™ uma perspectiva em primeira pessoa do centro da ação, por meio de uma câmera leve acoplada ao árbitro. Embora as imagens brutas sejam rápidas e, às vezes, instáveis, a plataforma de análise de vídeo com inteligência artificial da Lenovo as transforma automaticamente em vídeos suaves, com qualidade de transmissão, em tempo real.

A plataforma reduz a trepidação da câmera em até 60%, proporcionando uma experiência de visualização estável, ao mesmo tempo em que preserva a velocidade e a intensidade da partida.

“O Referee View está oferecendo aos torcedores uma perspectiva que nunca havia sido possível, justamente a tempo do maior evento esportivo do mundo”, afirmou Art Hu, diretor de Informação da Lenovo e diretor de Tecnologia e Entrega do Grupo de Soluções e Serviços. “Ao combinar IA com análise avançada de vídeo, estamos transformando imagens captadas em alta velocidade em uma experiência de transmissão contínua. Com base no trabalho da Lenovo na Fórmula 1, em que as câmeras operam em algumas das condições mais desafiadoras do esporte, estamos aplicando essa experiência na Copa do Mundo para tornar a perspectiva do árbitro adequada para transmissão em tempo real.”

O entusiasmo por essa tecnologia vai além dos torcedores. As emissoras estão adotando o Referee View para levar aos espectadores os momentos mais importantes, como gols, interações entre jogadores, entradas em campo e outros instantes de grande intensidade, colocando o público no centro da ação.

Como Parceira Oficial de Tecnologia da FIFA, a Lenovo oferecerá inovações impulsionadas por IA ao longo do torneio, apoiando torcedores, jogadores, treinadores e as operações da competição. Além da tecnologia Referee View, essas inovações incluem avatares 3D de jogadores com IA, a plataforma FIFA AI Pro e um centro de comando inteligente.

Saiba mais sobre o Referee View e a inovação em IA na Copa do Mundo da FIFA™ no Lenovo StoryHub e visite Lenovo.com/FIFA para explorar toda a tecnologia por trás do torneio.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência global em tecnologia com receita de US$ 83 bilhões, classificada em 196º lugar no ranking Fortune Global 500 e que atende milhões de clientes diariamente em 180 mercados. Guiada por sua visão de “Tecnologia mais inteligente para todos”, a Lenovo está executando uma estratégia de IA híbrida que abrange IA pessoal – uma IA pessoal para múltiplos dispositivos; e IA empresarial – ajudando os clientes a transformar dados em insights e valor. Essa estratégia é concretizada por meio do compromisso do Grupo com a inovação de classe mundial e um portfólio completo de IA, incluindo dispositivos (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets, acessórios), soluções de infraestrutura (servidores, armazenamento, edge computing, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), bem como software, soluções e serviços. Com presença global em mais de 20 locais de pesquisa e desenvolvimento e uma cadeia de suprimentos global que inclui mais de 30 fábricas em 10 mercados, a Lenovo é amplamente reconhecida por sua excelência operacional . A Lenovo está cotada na Bolsa de Valores de Hong Kong sob o código Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Saiba mais em www.lenovo.com e acompanhe as últimas notícias em nossa newsroom.

Sobre o estudo

Pesquisa on-line realizada entre 24 e 27 de junho de 2026 com 2.514 adultos (com 18 anos ou mais) nos EUA (502 participantes), no Reino Unido (500 participantes), no Canadá (501 participantes), na Índia (508 participantes) e na Austrália (503 participantes), que assistiram à Copa do Mundo deste ano, incluindo cobertura de jogos, melhores momentos, clipes, resumos ou conteúdo em vídeo. A margem de erro geral é de mais ou menos 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%; as margens por mercado são mais elevadas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260708622418/pt/

Jack Tarrant

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