JK é tema de mostra de filmes e exposição em BH
Longas sobre Juscelino Kubitschek ou em diálogo com seu ideário modernista têm exibição gratuita no Cine Humberto Mauro, neste sábado (30/1) e domingo
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Na esteira do Ano JK, articulado pelo Circuito Liberdade, a mostra "JK e o sonho moderno" pode ser conferida neste fim de semana no Cine Humberto Mauro, com a exibição, neste sábado (30/5), do filme "Os anos JK – Uma trajetória política" (1980), de Silvio Tendler, e no domingo (31/5), de "JK, o futuro chamado ao presente" (2026), de Fábio Chateaubriand Guedes.
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O primeiro aborda o contexto em que JK empreende seu desenvolvimentismo, ao passo que o segundo foca os limites políticos e econômicos para suas ações.
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A exposição "Dr. Juscelino, o médico que pensou o Brasil", em cartaz no hall da sala de cinema do Palácio das Artes, complementa a mostra. O gerente do Cine Humberto Mauro, Vitor Miranda, observa que as duas obras que compõem a programação apresentam abordagens distintas de JK, mas complementares.
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Ele ressalta que "Os anos JK - Uma trajetória política" foi realizado em plena ditadura, por um documentarista consagrado, o que resulta em um olhar mais fortemente político e ensaístico.
"Silvio imprime essa característica em suas produções, é conhecido como o cineasta dos sonhos perdidos, porque comumente dedicava seus documentários a figuras políticas", diz, destacando o quão oportuno é que o filme esteja sendo exibido concomitantemente com a mostra – também em cartaz no Cine Humberto Mauro, até o próximo dia 7/6 – "De lá pra cá", de Agnès Varda, outra cineasta "profundamente ensaística".
Sobre o documentário de Fábio Chateaubriand Guedes, ele chama a atenção para o fato de que traz o frescor da atualidade.
Jovem e ágil
"É um filme feito este ano, então ele atualiza o discursos, tem uma pegada mais contemporânea, tenta dialogar com o público mais jovem, com uma montagem mais ágil, com o uso de memes, com muita música brasileira, quer dizer, se dirige mesmo às novas gerações, tem uma característica mais memorialista", diz.
Ele pontua que o documentário de Guedes, um pesquisador reconhecido, diretor cultural da Casa de Juscelino, em Diamantina, dialoga mais proximamente com a exposição.
Com relação a "Os anos JK - Uma trajetória política", Miranda destaca a habilidade do diretor para desenvolver a linguagem documental. "Silvio Tendler é um dos grandes documentaristas brasileiros e é pouco valorizado. Esse filme dele tinha que ser passado nas escolas", diz.
Sobre "JK, o futuro chamado ao presente", ele considera que cumpre a função de mostrar o quanto a figura do ex-presidente ainda é relevante e definidora para a história política brasileira.
Com depoimentos inéditos, documentos raros e ampla pesquisa, o filme de Guedes percorre momentos marcantes da vida pública de JK – da Prefeitura de Belo Horizonte à Presidência da República, passando pela criação de Brasília e o Plano de Metas.
Entre os entrevistados estão Maristela Kubitschek, filha de Juscelino; Serafim Jardim, que foi seu amigo e secretário, presidente da Casa de Juscelino; Ronaldo Costa Couto, biógrafo do ex-presidente; e Celso Lafer, cujo tio foi ministro das Relações Exteriores de JK.
"JK, o futuro chamado ao presente" teve uma primeira exibição em fevereiro deste ano, no Teatro Feluma, que também abrigou uma exposição correlata. Na ocasião, o diretor destacou que o documentário, de fato, foge um pouco dos formatos habituais de produções do gênero.
"Ele tem linguagem desconstruída, mais moderna. Quando falamos em documentário, existe um certo padrão. No nosso caso, utilizamos memes e um discurso mais informal. Sobretudo, é muito musical, com coisas do Clube da Esquina", disse.
O filme resultou de uma ampla pesquisa, que incluiu o levantamento de mais de 50 mil fotografias, que servirão, ainda, a um livro previsto para o fim deste ano. Um dos destaques do documentário é o depoimento de Josias de Souza, motorista do ônibus da Viação Cometa acusado de envolvimento no acidente rodoviário que matou JK.
De acordo com o diretor, tentaram imputar a ele a causa do acidente, mas as perícias mostraram que o ônibus sequer encostou no carro de JK.
"JK E O SONHO MODERNO"
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Mostra dos filmes "Os anos JK - Uma trajetória política", de Silvio Tendler, neste sábado (30/5), às 16h, e "JK, o futuro chamado ao presente", de Fábio Chateaubriand Guedes, no domingo (31/5), às 17h, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Entrada franca, com 50% dos ingressos disponíveis, a partir de 12h do dia de cada sessão, na plataforma Sympla, e outros 50% distribuídos presencialmente na bilheteria principal do Palácio das Artes, 1 hora antes de cada sessão.