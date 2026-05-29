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MORTE DE JK

Ditadura Militar matou JK, conclui Comissão de Mortos e Desaparecidos

A aprovação do relatório sobre a morte de Juscelino Kubitschek ocorreu nesta sexta-feira (29/5); foram seis votos favoráveis e uma abstenção

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Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
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Camila Boehm - Repórter da Agência Brasil
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29/05/2026 16:01 - atualizado em 29/05/2026 16:01

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Durante uma atualização no acervo do Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, em 2025, a estagiária Jussara Soares fez uma descoberta histórica relativa a Juscelino Kubitschek.
O documento contesta a conclusão da época de que Juscelino teria sido vítima de um acidente automobilístico crédito: Arquivo público/DF

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), aprovou nesta sexta-feira (29/5) o relatório que concluiu que o ex-presidente Juscelino Kubitschek foi morto pela ditadura militar em 1976.

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A aprovação ocorreu nesta manhã, por votos da maioria das pessoas integrantes do colegiado. Foram seis votos favoráveis e uma abstenção. Com a aprovação das conclusões do relatório, a comissão deverá trabalhar para que a certidão de óbito do ex-presidente seja retificada, nos termos da Resolução CNJ 601/2024.

O documento contesta a conclusão da época de que Juscelino teria sido vítima de um acidente automobilístico. A relatora Maria Cecília Adão vem trabalhando no caso desde novembro de 2024. O relatório foi feito a partir de diversos elementos públicos, como um inquérito do Ministério Público Federal (MPF), de 2019.

A premissa na qual muitos se baseavam para justificar o acidente como fatalidade, ou seja, a batida de um ônibus na traseira do veículo, jamais ocorreu, afirmou em nota o Ministério Público Federal (MPF) sobre a principal conclusão do relatório.

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Ainda segundo a procuradoria, embora a Comissão Nacional da Verdade tenha descartado a possibilidade de o acidente ter sido provocado, as Comissões Estaduais da Verdade de São Paulo e de Minas Gerais, além da Comissão Municipal da cidade de São Paulo, defenderam a hipótese de que o ex-presidente teria sido vítima de um atentado político.

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