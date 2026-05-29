Fim de semana em BH com Clube da Esquina e craques da música instrumental

Formado em jornalismo pela PUC-MG, é repórter de cultura no EM desde 2022. Escreve sobre literatura, música, cinema, teatro e artes plásticas

“Depois da morte do Lô, tenho sido muito mais aplaudido do que fui na minha vida inteira”, revela o cantor e compositor Marilton Borges. Aos 82 anos, o irmão mais velho de Lô Borges experimenta o reconhecimento tardio, mas que chega em boa hora, justamente quando sobe ao palco para celebrar os amigos, os irmãos e a música que ajudou a construir, muitas vezes longe dos holofotes.

Neste sábado (30/5), Marilton será uma das principais atrações do Savassi Festival, na Praça Floriano Peixoto. Ele participa de três apresentações consecutivas. “Vou dar pitaco em tudo”, brinca.

Marilton Borges, o irmão mais velho de Lô, lança o disco 'Do meu jeito' e participa de três shows, sábado, na Praça Floriano Peixoto Museu da Pessoa/reprodução

O primeiro show marca o lançamento de seu disco “Do meu jeito”. Em seguida, ele participa do tributo a Célio Balona, ao lado de Wagner Tiso, Toninho Horta, Gilson Peranzzetta e Nivaldo Ornelas. Por fim, Marilton, Wagner, Toninho, Robertinho Silva e Nivaldo se reúnem em torno dos clássicos do Clube da Esquina.

“Quero fazer uma consagração ao nome dos meus amigos, dos meus companheiros de música. Tenho de comemorar a vida dessas pessoas”, diz Marilton.

Filho mais velho de dona Maricota e Salomão Borges, foi Marilton quem apresentou Milton Nascimento à família Borges. Enquanto os irmãos Lô e Márcio ganhavam projeção nacional, ele seguiu trajetória dividida entre bastidores de gravações e a noite belo-horizontina.

Ele levará para o palco essa experiência como músico da noite. Embora trate o repertório do Clube da Esquina com reverência, há espaço para improvisos e releituras. “Mas não é em todas as músicas, não”, avisa Marilton. “Em algumas, a gente obedece ao arranjo original, em outras faz nova leitura para não ficar embolorado, sabe?”.

'Outro cais'

Marilton também se volta a composições próprias escritas há décadas, que só vieram ao mundo no disco “Do meu jeito”. O repertório reúne as “engavetadas” por décadas e parcerias. Caso de “Outro cais”, composta por ele e Duca Leal, ex-mulher de Márcio Borges, lançada originalmente por Elis Regina no álbum “Os Borges” (1980).

“Eu ia gravar no meu disco, mas a Elis ouviu a música dentro do estúdio e falou: ‘Você não vai gravar, quem vai gravar sou eu’”, relembra. “Até tentei resistir: ‘Mas isso está no meu tom’. Ela respondeu: ‘Eu canto em qualquer tom, cara’.”

Décadas depois, a surpresa: Maria Rita, filha de Elis, passou a abrir sua atual turnê com “Outro cais”. “Depois de velho, estou entrando nas paradas”, brinca Borges.

Marcel Powell e Gilson Peranzzetta se apresentam nesta sexta noite, no Clube de Jazz do Café com Letras Elcio Paraíso/Divulgação

A celebração do Clube da Esquina é apenas um dos eixos do Savassi Festival, que ocupa diferentes espaços de BH até domingo (31/5). Nesta sexta à noite, o Clube de Jazz do Café com Letras recebe Gilson Peranzzetta e Marcel Powell.

No sábado de manhã, na Praça Floriano Peixoto, o Jazzinho, braço infantil do festival, terá apresentações da Favela Brass Band e do Barbatuques. Na Livraria da Rua, o quarteto da cantora Lívia Itaborahy apresenta “Latinidades”. Já o Café com Letras será palco do Vinícius Mendes Quinteto.

No domingo, o projeto Mulheres na Música Instrumental vai reunir as DJs Luzita, Paola Vigorito e Amnty. Também haverá apresentações de Luísa Mitre Quinteto, Bianca Gismonti Trio e do quinteto de Léa Freire. As informações sobre a programação completa e atividades pagas estão disponíveis no site savassifestival.com.br

Choro em Santê

A Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza, recebe, nesta sexta e sábado (29 e 30/5), rodas de instrumentistas para comemorar os 20 anos do Clube de Choro de Belo Horizonte. Hoje, às 19h30, se apresenta o grupo “Chorosas”, formado por mulheres. Às 21h, tem Ausier Vinícius Trio.

No sábado, a partir das 19h30, a Orquestra Já Te Digo mostra clássicos do gênero. O encerramento fica por conta de Ronaldinho do Cavaquinho, às 21h. Entrada franca.

SAVASSI FESTIVAL

• SEXTA (29/5)

• 18h30: Gilson Peranzzetta e Marcel Powell, no Clube de Jazz do Café com Letras (Rua Antônio de Albuquerque, 47, Funcionários)

• 20h: DJ Riffs, no Ototoi (Av. do Contorno, 5.602, Savassi)

• 21h: Gilson Peranzzetta e Marcel Powell, no Clube de Jazz



• SÁBADO (30/5)

• 11h: Jazzinho, com Favela Brass e Barbatuques, na Praça Floriano Peixoto

• 12h30: Livia Itaborahy Quarteto, na Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Funcionários)

• 13h: Vinícius Mendes Quinteto, no Café com Letras

• 16h30: Léa Freire Quinteto, no Clube de Jazz

• 17h30: Evan Megaro e Os Gatos Felizes, na pracinha do Clube de Jazz

• 17h: Marilton Borges, na Praça Floriano Peixoto

• 18h30: Tributo a Célio Balona, na Praça Floriano Peixoto

• 20h: O Clube, com Wagner Tiso, Toninho Horta, Robertinho Silva, Nivaldo Ornelas e Marilton Borges, na Praça Floriano Peixoto

• DOMINGO (31/5)

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• 17h: Luisa Mitre Quinteto, na Praça Floriano Peixoto

• 18h30: Bianca Gismonti Trio, na Praça Floriano Peixoto

• 20h: Léa Freire Quinteto, na Praça Floriano Peixoto