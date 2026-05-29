Bairro Cachoeirinha recebe a Mostra Vertentes neste domingo (31/5)

Estudante de jornalismo na PUC Minas e estagiária da editoria de Cultura do Estado de Minas.

Pela primeira vez em formato presencial, a Mostra Vertentes, organizada pela Associação Campo das Vertentes, será realizada no domingo (31/5), das 9h às 19h, no Bairro Cachoeirinha. A programação gratuita terá shows, espetáculos cênico-musicais, brincadeiras e oficinas.

A cantora Titane, idealizadora da associação, diz que o evento foi planejado para públicos de todas as idades. “Uma parte da programação é destinada à cultura da infância. Para nós, a dimensão da arte é de todos”, afirma.

O domingo começa com oficinas de brincadeiras e vivências com barro, ministradas pelos mestres Faria e Amâncio, além do artista Rodrigo Cohen. O espetáculo de abertura, “Filhos da terra do Sol”, será apresentado pelo Coral Araras Grandes, vindo de Araçuaí, cidade do Vale do Jequitinhonha.

“Uma característica interessante do grupo é que ele não é composto somente por adultos, também tem crianças no coral”, conta Titane.

O espetáculo “Caracol”, dirigido por Eugenio Tadeu, leva ao palco a cantora Irene Bertachini, os artistas Sidarta Riani e Lilian Amaral e os músicos Valéria Santos e André Oliveira. Logo depois, o Grupo Serelepe apresenta “Locotoco”.

Negra Mina fará o show “Música preta”, com lançamento de seu álbum homônimo. Em seguida, Bia Nogueira interpreta o repertório de Marília Mendonça no show “Boteco da Marília”. O encerramento ficará a cargo do cantor, compositor e violeiro Pereira da Viola.

MOSTRA VERTENTES

Várias atrações. Domingo (31/5), das 9h às 19h, na Rua Senhora do Brasil, 707, Bairro Cachoeirinha. Entrada franca.

OUTRAS ATRAÇÕES

>>> ÂNGELO MACHADO

“Angelin, professor de humor” terá sessões hoje (29/5) e sábado (30/5), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Escrita e dirigida por Jair Raso, a comédia conta a história de Ângelo Machado, zoólogo, médico, ambientalista e escritor. O elenco reúne Carlos Nunes, Carolina Cândido e Diego Krisp. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

>>> TIA NINA

A peça infantil “Tia Nina e o mistério do sapatão” estreia nesta sexta (29/5), às 15h e às 19h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Haverá sessões sábado (30/5) e domingo (31/5), às 15h. Espetáculo aborda o respeito à diversidade. Entrada franca, mediante retirada de ingresso uma hora antes da sessão.

>>> “PLÁSTICO”

Pamella Villanova protagoniza “Plástico, um mito contemporâneo”, nesta sexta (29/5), às 19h30, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 18h30.

>>> “PRATA DA CASA”

Com direção de Victor Mendes e estrelada por Felipe Frazão, a peça “Prata da casa” fica em cartaz sábado (30/5), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.

>>> OCUPA HAHAHA

O Centro Cultural Vila Fátima recebe sábado (30/5), às 16h, a mostra final do projeto Ocupa Hahaha. Sete palhaços conduzem o público em uma travessia artística composta por música, jogos, narração e interação. O centro fica na Rua São Miguel Arcanjo, 25, Aglomerado da Serra.

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*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria