Bairro Cachoeirinha recebe a Mostra Vertentes neste domingo (31/5)
Com entrada franca, programação vai reunir Coral Araras Grandes, Irene Bertachini, Bia Nogueira, Negra Mina, Pereira da Viola e Grupo Serelepe
compartilheSIGA
Pela primeira vez em formato presencial, a Mostra Vertentes, organizada pela Associação Campo das Vertentes, será realizada no domingo (31/5), das 9h às 19h, no Bairro Cachoeirinha. A programação gratuita terá shows, espetáculos cênico-musicais, brincadeiras e oficinas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A cantora Titane, idealizadora da associação, diz que o evento foi planejado para públicos de todas as idades. “Uma parte da programação é destinada à cultura da infância. Para nós, a dimensão da arte é de todos”, afirma.
Leia Mais
O domingo começa com oficinas de brincadeiras e vivências com barro, ministradas pelos mestres Faria e Amâncio, além do artista Rodrigo Cohen. O espetáculo de abertura, “Filhos da terra do Sol”, será apresentado pelo Coral Araras Grandes, vindo de Araçuaí, cidade do Vale do Jequitinhonha.
“Uma característica interessante do grupo é que ele não é composto somente por adultos, também tem crianças no coral”, conta Titane.
O espetáculo “Caracol”, dirigido por Eugenio Tadeu, leva ao palco a cantora Irene Bertachini, os artistas Sidarta Riani e Lilian Amaral e os músicos Valéria Santos e André Oliveira. Logo depois, o Grupo Serelepe apresenta “Locotoco”.
Negra Mina fará o show “Música preta”, com lançamento de seu álbum homônimo. Em seguida, Bia Nogueira interpreta o repertório de Marília Mendonça no show “Boteco da Marília”. O encerramento ficará a cargo do cantor, compositor e violeiro Pereira da Viola.
MOSTRA VERTENTES
Várias atrações. Domingo (31/5), das 9h às 19h, na Rua Senhora do Brasil, 707, Bairro Cachoeirinha. Entrada franca.
OUTRAS ATRAÇÕES
>>> ÂNGELO MACHADO
“Angelin, professor de humor” terá sessões hoje (29/5) e sábado (30/5), às 20h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro). Escrita e dirigida por Jair Raso, a comédia conta a história de Ângelo Machado, zoólogo, médico, ambientalista e escritor. O elenco reúne Carlos Nunes, Carolina Cândido e Diego Krisp. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.
>>> TIA NINA
A peça infantil “Tia Nina e o mistério do sapatão” estreia nesta sexta (29/5), às 15h e às 19h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Haverá sessões sábado (30/5) e domingo (31/5), às 15h. Espetáculo aborda o respeito à diversidade. Entrada franca, mediante retirada de ingresso uma hora antes da sessão.
>>> “PLÁSTICO”
Pamella Villanova protagoniza “Plástico, um mito contemporâneo”, nesta sexta (29/5), às 19h30, no Galpão Cine Horto (Rua Pitangui, 3.613, Horto). Entrada franca, com retirada de ingressos a partir das 18h30.
>>> “PRATA DA CASA”
Com direção de Victor Mendes e estrelada por Felipe Frazão, a peça “Prata da casa” fica em cartaz sábado (30/5), às 20h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia), à venda na plataforma Sympla e na bilheteria.
>>> OCUPA HAHAHA
O Centro Cultural Vila Fátima recebe sábado (30/5), às 16h, a mostra final do projeto Ocupa Hahaha. Sete palhaços conduzem o público em uma travessia artística composta por música, jogos, narração e interação. O centro fica na Rua São Miguel Arcanjo, 25, Aglomerado da Serra.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria