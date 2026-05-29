Mulher revela plano bizarro para fortuna de loteria e surpreende repórter

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma entrada ao vivo da TV Bahia, afiliada da TV Globo, acabou viralizando nas redes sociais por conta de uma resposta inesperada durante entrevista sobre um prêmio milionário de loteria em Lauro de Freitas, no interior baiano. O repórter Mateus Massena conversava com moradores em frente a uma casa lotérica da cidade, onde foi registrada a aposta vencedora da Lotomania que faturou R$ 8,9 milhões no sorteio realizado na segunda-feira (25/5).

"O que você faria com 9 milhões na conta?" (Repórter)



"Comprava todo de bomba, pra estourar no mundo todo. Fazia uma guerra mundial"



KKKKKKKKKKKKK #BAMeioDia pic.twitter.com/xFMvZyXONc — Brenno (@brenno__moura) May 26, 2026

Durante a transmissão do programa “Bahia meio dia”, o jornalista comentava a curiosidade dos moradores para descobrir quem seria o novo milionário da região quando decidiu fazer uma pergunta descontraída a uma mulher que passava pelo local. “Estamos ao vivo aqui no 'Bahia meio dia'. O que a senhora faria com quase R$ 9 milhões na conta?”, perguntou o repórter.

“Eu comprava tudo de bomba para estourar no mundo todo. Fazia uma guerra mundial. Nós estamos merecendo isso”, respondeu a mulher.

Surpreso, Mateus Massena ainda tentou conduzir a conversa em tom leve: “Para que isso? Não vai aproveitar o são-joão, não?”

“Que aproveitar nada. Não tem mais aproveito de nada na vida não”, rebateu a mulher, antes de deixar o local.

A reação do repórter e o clima de constrangimento ao vivo rapidamente chamaram atenção nas redes sociais. O vídeo passou a circular em páginas de humor e acumulou comentários de internautas, muitos destacando justamente a expressão de surpresa do jornalista ao ouvir a resposta.

“Esse repórter processando mentalmente a resposta foi tudo”, escreveu um perfil. “Ao vivo sempre entrega entretenimento”, comentou outro.

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“Frustrada que o meteoro não veio, ela recebendo milhões na conta criaria ela mesma o fim do mundo”, escreveu um terceiro. Outro perfil desanimou a mulher que tem planos destrutivos. “9 milhões não ia explodir nenhum bairro”, escreveu.