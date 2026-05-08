Criança chora em entrevista sobre Dia das Mães e emociona repórter

Uma aluna de 9 anos surpreendeu a todos durante uma homenagem de Dia das Mães em sua escola ao fazer um discurso emocionante.

O depoimento ao vivo foi exibido no programa “Bom dia Pernambuco” nesta sexta-feira (8/5). A pequena Maria Luísa afirmou que sua mãe não compareceria à surpresa preparada para a data.

"Ela trabalha com eventos e está trabalhando hoje, então também vai chegar tarde. Ela não teve tempo de me assistir, mas acredito que minha avó vai estar lá de testemunha para assistir que eu estou falando isso por ela", disse Maria Luísa.

Criança chora em entrevista ao vivo sobre o Dia das Mães: 'Minha mãe é muito guerreira e trabalhadora' https://t.co/lgfiTrR8Ra #g1 pic.twitter.com/tKkNskf9Qo — g1 (@g1) May 8, 2026

A declaração da estudante emocionou o repórter, a cinegrafista e as professoras que estavam na sala de aula no momento da gravação.

Maria Luísa ainda teceu elogios à sua mãe no discurso. “A minha mãe é muito guerreira e trabalhadora”, concluiu a pequena.

A escola fica no Bairro Brejo da Guabiraba, na Zona Norte do Recife. Na ocasião, os alunos participavam de uma oficina para produzir vasos feitos à mão. As peças de artesanato seriam entregues como presente às mães no domingo (10/5).

Ao se deparar com um trecho da entrevista no Instagram, a mãe de Maria Luísa publicou um comentário sobre a homenagem da filha. "O tanto que mamãe te ama não está escrito. Você é meu mundo inteiro, e tudo que faço nessa vida é por você e sua irmã. Te amo mais que tudo, você é meu orgulho, minha princesa", afirmou Danielle Alves.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata