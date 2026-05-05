Por que o Dia das Mães é celebrado no segundo domingo de maio?

Celebrado no segundo domingo de maio, o Dia das Mães é uma das datas mais importantes do calendário brasileiro. No entanto, sua origem não está ligada ao comércio, mas sim à luta e ao luto de uma filha que desejava honrar a memória de sua mãe.

A origem nos Estados Unidos

A inspiração para o modelo de Dia das Mães atual veio principalmente da norte-americana Anna Maria Jarvis (1864-1948). Em 9 de maio de 1905, ela perdeu a mãe, que era reconhecida como uma "grande mãe" na comunidade em que viviam. Sua morte gerou uma grande comoção local.

Movida pelo desejo de criar um dia para homenagear o trabalho e o sacrifício de todas as mães, Anna iniciou uma campanha. O primeiro marco foi alcançado em 10 de maio de 1908, quando foi realizada a primeira celebração oficial do Dia das Mães, em Grafton, em Virgínia Ocidental.

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A ideia se espalhou rapidamente pelos Estados Unidos, impulsionada pela campanha de cartas de Anna a políticos e figuras influentes. Em 1914, o Congresso dos EUA aprovou uma resolução, posteriormente assinada pelo presidente Woodrow Wilson, que oficializou o segundo domingo de maio como o Dia Nacional das Mães.

A luta contra a comercialização

Curiosamente, Anna Jarvis passou o resto de sua vida lutando contra a comercialização da data que ela mesma criou. Ela se revoltou ao ver a celebração se transformar em um evento focado na venda de presentes e cartões, alegando que o verdadeiro sentido da homenagem havia sido perdido.

A oficialização no Brasil

A tradição de celebrar o Dia das Mães chegou ao Brasil na década de 1920. A primeira comemoração registrada ocorreu em 12 de maio de 1918, promovida pela Associação Cristã de Moços, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

A oficialização em todo o território nacional, no entanto, veio anos depois. Em 5 de maio de 1932, o então presidente Getúlio Vargas assinou um decreto que estabeleceu o segundo domingo de maio como a data oficial para a celebração, atendendo a um apelo social da época, que via na data uma forma de valorizar a maternidade e a figura feminina na sociedade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria