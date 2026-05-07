Tradições de Dia das Mães pelo mundo: conheça as mais curiosas

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Dia das Mães é uma data celebrada em grande parte do mundo, mas a forma de homenagear a figura materna varia enormemente de acordo com a cultura local. Enquanto no Brasil a troca de presentes e os almoços em família são comuns, outros países mantêm tradições únicas e até surpreendentes. Conheça algumas das celebrações mais curiosas ao redor do globo.

Sérvia: uma brincadeira de "resgate"

Na Sérvia, a comemoração acontece em dezembro e envolve uma tradição peculiar e divertida. Pela manhã, os filhos "amarram" os pés da mãe na cama de forma simbólica. Para ser "libertada", a mãe precisa dar doces e pequenos presentes às crianças, transformando a data em uma brincadeira de resgate que fortalece os laços familiares.

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Japão: a delicadeza dos cravos

No Japão, a flor que simboliza a data é o cravo. Filhos costumam presentear suas mães com cravos. Os cravos vermelhos (carnations) são os símbolos principais do dia. Inicialmente, os cravos brancos eram usados para lembrar as mães falecidas, mas hoje o vermelho é predominante. É uma forma delicada e visual de expressar os sentimentos.

Além disso, a data é vista como uma forma de expressar gratidão às mães, com os filhos muitas vezes assumindo as tarefas domésticas ou cozinhando para elas.

Etiópia: um banquete de três dias

Na Etiópia, a homenagem às mães não dura apenas um dia, mas três. O festival, conhecido como "Antrosht", ocorre no final da estação chuvosa, entre outubro e novembro. As famílias se reúnem para um grande banquete, onde as filhas tradicionalmente levam legumes e queijo, e os filhos, a carne. A celebração inclui canções e danças em honra à matriarca da família.

A tradição também inclui um ritual de beleza: mães e filhas costumam passar manteiga no rosto uma da outra como parte da comemoração

México: festa com data marcada

Diferente do Brasil, onde a data varia, no México o Dia das Mães é sempre celebrado em 10 de maio. A comemoração é levada muito a sério e começa cedo, muitas vezes com serenatas de mariachis na porta das casas, cantando a música "Las Mañanitas".

Além disso, é comum que as famílias participem de uma missa especial antes de se reunirem para um almoço festivo em restaurantes, que ficam lotados na data.

Essas diferentes maneiras de celebrar mostram a universalidade do amor materno, expresso em gestos que refletem a história e os valores de cada povo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.