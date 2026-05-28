Mega-Sena 3012 acumula e vai a R$ 10 milhões; 2 mineiros acertam a quina

Ninguém acertou as 6 dezenas da Mega-Sena 3012 sorteadas nesta quinta-feira (28/5). Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa é que chegue a R$ 10 milhões no próximo sorteio, no sábado (30/5).

A Mega-Sena 3012 teve as seguintes dezenas sorteadas: 05 – 07 – 17 – 41 – 42 – 49 . Veja as outras loterias sorteadas nesta quinta-feira.

Entre os 23 ganhadores da quina da Mega-Sena, há duas apostas mineiras.

As apostas de Minas que acertaram a quina da Mega-Sena são de Machado, no Sul de Minas e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. As apostas foram simples, de seis dezenas, e cada uma vai receber R$ 42.953,33.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000,00 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.