Mega-Sena 3012 e outras loterias: confira os números sorteados (28/5)

A Caixa sorteou nesta quinta-feira (28/5), às 21h, os concursos da Mega-Sena 3012, Lotofácil 3697, Quina 7037, Timemania 2397 e Dia de Sorte 1219.

O evento foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo. O Estado de Minas acompanhou todos os resultados em tempo real.

Loterias desta quinta-feira (28/5)



Mega-Sena 3012 - R$ 6 milhões



O participante tem de acertar seis números de 01 a 60. É permitido selecionar de seis a 20 dezenas no volante. Também são premiadas as apostas com cinco e quatro acertos.

Confira as dezenas: 05 – 07 – 17 – 41 – 42 – 49

Premiação

6 acertos: Não houve ganhadores

5 acertos: 23 apostas ganhadoras, R$ 42.953,33

4 acertos: 2.040 apostas ganhadoras, R$ 798,25



Próximo sorteio (30/5): R$ 10 milhões

Lotofácil 3697 - R$ 2 milhões



O jogador preenche de 15 a 20 números de 01 a 25 no cartão e torce para que 15 sejam sorteados. Há valores menores para 14, 13, 12 e 11 acertos.

Confira as dezenas: 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

Premiação

15 acertos: Não houve acertador

14 acertos: 235 apostas ganhadoras, R$ 1.430,64

13 acertos: 9.976 apostas ganhadoras, R$ 35

12 acertos: 117.487 apostas ganhadoras, R$ 14

11 acertos: 563.988 apostas ganhadoras, R$ 7



Próximo sorteio (29/5): R$ 5 milhões

Quina 7037 - R$ 10,5 milhões



O apostador escolhe de cinco a 15 números de 01 a 80. Ganha a bolada quem acertar os cinco sorteados. A modalidade ainda destina quantias inferiores para quatro, três e dois acertos.

Confira as dezenas: 09 – 26 – 42 – 55 – 66

Premiação

5 acertos: Não houve ganhadores

4 acertos: 51 apostas ganhadoras, R$ 9.969,54

3 acertos: 4.473 apostas ganhadoras, R$ 108,25

2 acertos: 110.445 apostas ganhadoras, R$ 4,38



Próximo sorteio (29/5): R$ 12 milhões

Timemania 2397 - R$ 31 milhões



O concorrente marca 10 números de 01 a 80 e ganha o prêmio se sete forem sorteados. Acertadores de seis, cinco, quatro e dezenas faturam quantias inferiores, assim como quem cravar o Time do Coração.

Confira as dezenas: 01 – 12 – 15 – 26 – 53 – 64 – 70

Time do Coração: Amazonas-AM

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 4 apostas ganhadoras, R$ 69.239,88

5 acertos: 205 apostas ganhadoras, R$ 1.930,03

4 acertos: 4.242 apostas ganhadoras, R$ 10,50

3 acertos: 43.267 apostas ganhadoras, R$ 3,50

Time do Coração: 12.656 apostas ganhadoras, R$ 8,50



Próximo sorteio (30/5): R$ 32 milhões

Dia de Sorte 1219 - R$ 600 mil



O jogador tem de acertar sete números de 01 a 31, alusivos aos dias do mês, para embolsar a grana. A modalidade permite o preenchimento de até 15 dezenas. Também há valores para seis, cinco e quatro acertos e o “Mês da Sorte”.

Confira as dezenas: 01 – 02 – 07 – 18 – 20 – 24 – 29

Mês da Sorte: Fevereiro

Premiação

7 acertos: Não houve ganhadores

6 acertos: 41 apostas ganhadoras, R$ 2.447,19

5 acertos: 1.417 apostas ganhadoras, R$ 25

4 acertos: 16.920 apostas ganhadoras, R$ 5

Mês da Sorte: 49.260 apostas ganhadoras, R$ 2,50



Próximo sorteio (30/5): R$ 900 mil

Resgate do prêmio



Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores brutos acima de R$ 2.259,20 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Transferências de quantias iguais ou superiores a R$ 10.000 ocorrerão no prazo mínimo de dois dias após a presença do ganhador na agência.

Se o apostador jogar pela internet, terá a opção de receber pelo app Mercado Pago, com valor líquido de no máximo R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20).

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Caso ache melhor comparecer a uma unidade lotérica, precisará portar o comprovante impresso da aposta e o código de resgate de seis números, gerado pelo portal Loterias Caixa, com validade de 24 horas.