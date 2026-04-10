Jorge Fernando dos Santos lança livro de suspense ambientado em BH
Com "O Anjo das Quintas-Feiras", autor mineiro chega ao 53º livro; trama é inspirada em escândalos políticos e crimes reais
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O jornalista e escritor mineiro Jorge Fernando dos Santos lança neste sábado (11/4) o livro “O anjo das quintas-feiras”. O lançamento será a partir das 11h, no restaurante Esquina Santê (Rua Silvianópolis, 464, Santa Tereza). Este é o 53º livro publicado pelo autor.
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Trata-se de um suspense ambientado em Belo Horizonte. A obra levou mais de uma década para ser concluída. Começou a ser escrita em 2014, enquanto o autor finalizava a biografia “Vandré: o homem que disse não” (Geração Editorial). De lá para cá, o texto passou por diversas alterações.
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A história teve inspiração inicial em escândalos políticos recorrentes na história recente do Brasil, como o mensalão e o petrolão. Agora, às vésperas da publicação, também dialoga com o escândalo do Banco Master. “De certa forma, isso é mérito do Brasil, e não meu. É uma história totalmente fictícia, embora inspirada em fatos da realidade”, avalia o autor.
O livro é narrado por três personagens, um repórter e escritor, um serial killer de políticos e um inspetor de polícia, João Gouveia. O personagem apareceu pela primeira vez no romance "Condomínio Solidão", ambientado no Edifício JK e publicado em 2020.
A trama acompanha uma série de crimes cometidos na calada da noite contra figuras do cenário empresarial e político de Belo Horizonte. A narrativa apresenta três vozes que contam a história a partir de diferentes pontos de vista.
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O autor também faz referência a crimes conhecidos, como o de Ângela Diniz, assassinada pelo então namorado Doca Street, na Praia dos Ossos, em Búzios, além dos esquadrões da morte que atuaram na cidade e dos irmãos Leite, no Vale do Rio Doce. “Meu livro, de certa maneira, também dialoga com esse lado de suspense e mistério da crônica policial de Minas Gerais. Tem também um aspecto jornalístico”, afirma.
A obra, que tem capa ilustrada por Élen Márcia de Souza, segue a máxima de Tolstói, “pinte sua aldeia e serás universal”. Pelo menos 15 livros do autor são ambientados em Belo Horizonte. “Nasci, me criei aqui, vivi a vida inteira aqui e conheço a cidade como a palma da minha mão. Isso facilita a escrita, me dá muito mais verossimilhança na narrativa do que ambientar o livro fora da cidade”, diz. O autor também tem obras ambientadas na Amazônia, em Petrópolis e acaba de escrever um romance que se passa em Diamantina.
Jorge Fernando dos Santos já publicou ensaios jornalísticos sobre teatros e bares de Belo Horizonte, além de textos sobre a música produzida na cidade. Sua produção inclui ainda novelas infantojuvenis, contos infantis, poemas, cordéis e romances adultos. O autor tem ainda quatro livros prontos, à espera de publicação.
"O ANJO DAS QUINTAS-FEIRAS"
Livro de Jorge Fernando dos Santos
214 paginas
Editora Litteralux
R$ 65
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Lançamento neste sábado (11/4), a partir das 11h, no restaurante Esquina Santê (Rua Silvianópolis, 464, Santa Tereza).