Assine
overlay
Início Cultura
LITERATURA

Jorge Fernando dos Santos lança livro de suspense ambientado em BH

Com "O Anjo das Quintas-Feiras", autor mineiro chega ao 53º livro; trama é inspirada em escândalos políticos e crimes reais

Publicidade
Carregando...
Gabriela Matina
Gabriela Matina
Repórter
Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.
10/04/2026 16:52

compartilhe

SIGA
×
Jorge Fernando dos Santos lança neste sábado (11/4) seu 53º livro, o suspense
Jorge Fernando dos Santos lança neste sábado (11/4) seu 53º livro, o suspense "O anjo das quintas-feiras" crédito: Divulgação

O jornalista e escritor mineiro Jorge Fernando dos Santos lança neste sábado (11/4) o livro “O anjo das quintas-feiras”. O lançamento será a partir das 11h, no restaurante Esquina Santê (Rua Silvianópolis, 464, Santa Tereza). Este é o 53º livro publicado pelo autor. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Trata-se de um suspense ambientado em Belo Horizonte. A obra levou mais de uma década para ser concluída. Começou a ser escrita em 2014, enquanto o autor finalizava a biografia “Vandré: o homem que disse não” (Geração Editorial). De lá para cá, o texto passou por diversas alterações.

A história teve inspiração inicial em escândalos políticos recorrentes na história recente do Brasil, como o mensalão e o petrolão. Agora, às vésperas da publicação, também dialoga com o escândalo do Banco Master. “De certa forma, isso é mérito do Brasil, e não meu. É uma história totalmente fictícia, embora inspirada em fatos da realidade”, avalia o autor.

O livro é narrado por três personagens, um repórter e escritor, um serial killer de políticos e um inspetor de polícia, João Gouveia. O personagem apareceu pela primeira vez no romance "Condomínio Solidão", ambientado no Edifício JK e publicado em 2020.

A trama acompanha uma série de crimes cometidos na calada da noite contra figuras do cenário empresarial e político de Belo Horizonte. A narrativa apresenta três vozes que contam a história a partir de diferentes pontos de vista.

Leia Mais

O autor também faz referência a crimes conhecidos, como o de Ângela Diniz, assassinada pelo então namorado Doca Street, na Praia dos Ossos, em Búzios, além dos esquadrões da morte que atuaram na cidade e dos irmãos Leite, no Vale do Rio Doce. “Meu livro, de certa maneira, também dialoga com esse lado de suspense e mistério da crônica policial de Minas Gerais. Tem também um aspecto jornalístico”, afirma.

A obra, que tem capa ilustrada por Élen Márcia de Souza, segue a máxima de Tolstói,  “pinte sua aldeia e serás universal”. Pelo menos 15 livros do autor são ambientados em Belo Horizonte. “Nasci, me criei aqui, vivi a vida inteira aqui e conheço a cidade como a palma da minha mão. Isso facilita a escrita, me dá muito mais verossimilhança na narrativa do que ambientar o livro fora da cidade”, diz. O autor também tem obras ambientadas na Amazônia, em Petrópolis e acaba de escrever um romance que se passa em Diamantina.

Jorge Fernando dos Santos já publicou ensaios jornalísticos sobre teatros e bares de Belo Horizonte, além de textos sobre a música produzida na cidade. Sua produção inclui ainda novelas infantojuvenis, contos infantis, poemas, cordéis e romances adultos. O autor tem ainda quatro livros prontos, à espera de publicação.

"O ANJO DAS QUINTAS-FEIRAS"

Livro de Jorge Fernando dos Santos 

214 paginas 

Editora Litteralux

R$ 65

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Lançamento neste sábado (11/4), a partir das 11h, no restaurante Esquina Santê (Rua Silvianópolis, 464, Santa Tereza).

Tópicos relacionados:

belo-horizonte bh lancamento literatura livro

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay