Secretaria de Cultura troca o comando da Fundação Clóvis Salgado

O historiador Yuri Mesquita foi anunciado como novo presidente da Fundação Clóvis Salgado (FCS), nesta sexta-feira (10/4), em comunicado do Governo de Minas e da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG). Ele substitui Sérgio Rodrigo Reis, que esteve à frente da instituição desde 2022, e assumirá o cargo após a publicação da nomeação no Diário Oficial, prevista para os próximos dias.

De acordo com a nota oficial, Sérgio deixou o cargo “a pedido”. O governo também agradeceu o trabalho realizado ao longo dos quatro anos à frente da FCS, órgão responsável pela gestão de equipamentos culturais como o Palácio das Artes e a CâmeraSete – Casa da Fotografia de Minas Gerais.

"Em sua gestão, destacam-se a reinauguração da Serraria Souza Pinto, a ampliação das atividades culturais com a abertura do Palácio da Liberdade, o avanço dos projetos de restauração da sede da Fundação Clóvis Salgado e o fortalecimento do Circuito Liberdade, que passou a reunir 60 espaços culturais", diz a nota.

A gestão de Sérgio também foi marcada pelo incentivo à produção de óperas pelo corpo artístico do Palácio das Artes, com montagens como “Matraga” (2023), “Devoção” (2024) e “Xica da Silva”, cuja estreia está prevista para 2026.

Yuri Mesquita é mestre e doutor em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Já integrou a Comissão da Dança e atuou como gestor do projeto Cultura na Cidade.

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Além disso, passou pela Fundação Municipal de Cultura, pelo Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte e pela coordenação dos Fóruns das Áreas de Diretrizes Especiais Culturais (Fades). Atualmente, também coordena a pós-graduação em Conservação e Gestão do Patrimônio Cultural da PUC Minas.