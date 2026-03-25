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AMOR DE FÃ

Fã de Joelma, professor ganha surpresa emocionante no seu aniversário

Estudantes organizaram surpresa com vídeo da cantora, que convidou docente para ser padrinho da formatura e ir a show dela com acesso ao camarim

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
25/03/2026 14:01 - atualizado em 25/03/2026 14:02

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Professor ganhou vídeo especial e dois convites da cantora Joelma
Professor ganhou vídeo especial e dois convites da cantora Joelma crédito: Redes sociais

O que era para ser apenas mais uma atividade em sala de aula acabou se transformando em um momento inesquecível para um professor em Goiânia (GO). Fã declarado da cantora Joelma, o professor de biologia Iury Rodrigues foi surpreendido pelos próprios alunos com uma mensagem especial gravada pela artista e dois convites que mudaram o dia dele.

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A homenagem foi organizada por estudantes do terceiro ano do Colégio Expressivo, em Goiânia. A ideia inicial era convidar o professor para ser patrono da formatura, mas a turma decidiu ir além e incluiu algo que fazia parte da história pessoal dele: a admiração pela cantora.

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Os alunos entraram em contato com a equipe de marketing de Joelma e compartilharam a história. Sensibilizada, a artista aceitou participar da surpresa e gravou um vídeo exclusivo para o professor.

A revelação aconteceu no dia do aniversário de Iury. Durante o que parecia ser apenas uma apresentação de trabalho, os estudantes exibiram o vídeo, pegando o professor completamente de surpresa.

Na mensagem, Joelma fez dois convites especiais. Primeiro, chamou Iury para ser padrinho da turma de formandos. Em seguida, o convidou para assistir a um dos shows da artista com direito a acesso ao camarim e um encontro com a cantora.

Surpreso, o professor reagiu com emoção ao assistir ao vídeo, em uma cena registrada pelos alunos e que rapidamente se tornou um dos momentos mais marcantes da turma.

“Vai ficar marcado para sempre na minha vida”, afirmou Iury no vídeo, visivelmente emocionado.

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A cantora também comentou a participação na surpresa. “Fiquei muito emocionada com essa história. É muito especial fazer parte de momentos assim”, comentou nas redes sociais.

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