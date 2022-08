Joelma performa com dançarino cadeirante em clipe

Clipe de 'Rei da Festa' conta com quase 700 mil visualizações (foto: YouTube / Reprodução)

Usuários das redes sociais comentam um trecho de um clipe da cantora Joelma. No vídeo de ‘Rei da Festa’ ela performa com Adriano Silva, um dançarino cadeirante.



A cena já havia viralizado durante a gravação do DVD ‘Isso é Calypso’, no mês de maio.

O vídeo foi publicado no último dia 18. No trecho que está em alta nas redes, Joelma se senta no colo de Adriano, que faz movimentos na cadeira pelo palco. Adriano, também conhecido como Japa, é bailarino profissional, natural de Belém (PA). Ele já ganhou prêmios internacionais na categoria duo, grupo e freestyle.

O convite para a participação em ‘Rei da Festa’ veio da própria Joelma. Durante uma entrevista ao UOL, ela contou que conheceu Adriano pela internet. “Vi vídeos dele dançando nas festas em Belém e me encantei. Dança é arte, dança é expressão, e todas as pessoas podem dançar, seja em pé ou usando uma cadeira de rodas”, afirmou.

A cantora também compartilhou, nas redes sociais, imagens de um ensaio para a apresentação, a pedido dos fãs.

Desde o lançamento a performance e a inclusão do dançarino na apresentação vêm sendo elogiadas pelo público.

Sobre o vídeos "Rei da Festa"! Na produção para o DVD "Isso é Calypso na Amazônia", Adriano Silva, bailarino em cadeira de rodas, não é dançarino da Joelma, e sim um artista que encantou todos inclusive Joelma com suas habilidades.



— Henrique Mello (@henriquebday) August 18, 2022

Quantas páginas/programas de fofoca vão falar de Rei da Festa? Ou que a Joelma em parceria com A Romance Favorita vão dar uma cadeira de rodas top do Adriano?? No aguardo... — letcia (@JoelmaMyDrug) August 18, 2022

Rei da Festa - Joelma



— Dino (@Vellocirapttor) August 18, 2022

Boraaaa aumentar todo o volume e escutar o REI DA FESTA JOELMA — xoelma18 (@xoelma18) August 18, 2022

Novos desafios

Em seu perfil do Instagram, Adriano chamou a participação no clipe de "privilégio". “O mundo é grande demais e tem espaço para todos nós brilharmos. O que é seu, ninguém lhe tira, pois já está escrito pelo destino e pelos planos de Deus”, publicou.

Em outro post, ele compartilhou um trecho de uma live com a cantora em que foi presenteado com uma cadeira de rodas nova. “Vocês vão me dar a oportunidade de superar desafios e competir em prol do Pará, do nosso Brasil”, afirmou.

Assista ao clipe: