Karla Sofía Gascón alfineta Timothée Chalamet após polêmica

A atriz espanhola Karla Sofía Gascón comentou, de forma irônica, a recente polêmica envolvendo Timothée Chalamet.



Em uma publicação no Instagram, a estrela de Emilia Pérez fez piada com as críticas direcionadas ao ator por uma declaração dele considerada desrespeitosa com o balé e a ópera.

A discussão começou depois de Chalamet afirmar, durante entrevista à Variety e à CNN, que "ninguém se importa" com essas formas de arte. A frase provocou reação imediata de artistas e fãs das artes cênicas, que acusaram o ator de minimizar tradições importantes da cultura.

Gascón entrou na conversa ao compartilhar um meme que simulava uma ligação telefônica entre ela e o personagem interpretado por Chalamet no filme "Marty Supreme". Na montagem, o ator aparecia perguntando se ainda seria permitido desfilar pelo tapete vermelho do Oscar.

A atriz acrescentou seu próprio comentário na publicação. "Você é uma mulher trans? Então não se preocupe com isso, Tim", escreveu, em tom sarcástico, fazendo referência à polêmica que enfrentou na temporada de premiações anterior.

Em seguida, Gascón ainda brincou com a discussão envolvendo artes clássicas. "Além disso, adoro sapatilhas de balé e já vi O Fantasma da Ópera dez vezes", comentou. "Não sei se isso conta para alguma coisa. Boa sorte com os prêmios."

Na mesma publicação, a atriz sugeriu que as críticas dirigidas a ela no passado foram mais severas do que as enfrentadas por Chalamet agora. Em letras menores, escreveu que, mesmo sem provas concretas do que teria dito, muitas pessoas preferiram acreditar nas acusações feitas contra ela.

Crise de imagem

A artista se referia à crise de imagem que enfrentou às vésperas do Oscar 2025. Na época, antigas publicações feitas por ela na rede social X vieram à tona e geraram forte repercussão negativa.

Entre os conteúdos criticados estavam comentários considerados ofensivos sobre o Islã, o assassinato de George Floyd, o movimento Black Lives Matter, além de posicionamentos controversos sobre diversidade no Oscar e a vacina contra a COVID-19.



Após a repercussão, Gascón pediu desculpas publicamente e apagou as mensagens. Ainda assim, a crise impactou sua presença na premiação: ela decidiu não passar pelo tapete vermelho, embora tenha comparecido à cerimônia.

Já a fala de Chalamet sobre balé e ópera continua repercutindo entre artistas e comentaristas culturais. No programa The View, apresentadoras criticaram o ator e classificaram a declaração como superficial.

A cantora Doja Cat também respondeu ao comentário em um vídeo publicado no TikTok. Segundo ela, as artes clássicas continuam relevantes para milhares de artistas e espectadores.

"Os dançarinos se importam, os cantores se importam, o público se importa", disse a cantora na gravação. "Ainda existe gente que ama isso."