O relançamento dos volumes de Asdrúbal, o Terrível, de Elvira Vigna

FTD vai lançar os quatro volumes da saga de Asdrúbal, monstrinho criado por Elvira nos anos 1970

TF
Tatiana Farah
10/03/2026 09:48

O relançamento dos volumes de Asdrúbal, o Terrível, de Elvira Vigna crédito: Fotos: Reproduções e Renato Parada/Divulgação

A Editora FTD vai lançar neste mês a saga de Asdrúbal, o Terrível, personagem criado pela escritora e ilustradora Elvira Vigna (1947-2017) nos anos 1970. São quatro volumes com as malvadezas pueris de Asdrúbal, um monstrinho amarelo de 700 anos que é mais patético do que terrível.

Lançado originalmente em 1978, A breve história de Asdrúbal, o Terrível foi o primeiro livro infantil de Vigna. Os três outros volumes, criados até 1983, são A verdadeira história de Asdrúbal, o Terrível, Asdrúbal no museu e O triste fim de Asdrúbal, o Terrível, o livro de memórias do monstro, que vai se transformando em um homem comum ao descobrir como é difícil escrever uma autobiografia.

Asdrúbal foi a estreia de Elvira Vigna na literatura infantil. A ilustrautora, como é chamada na nova edição, escreveu 12 livros para jovens e crianças. Ela coleciona prêmios como Jabuti, Machado de Assis, Troféu APCA e Clarice Lispector.

overflay