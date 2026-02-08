Chuva, hits e surpresas: Anitta leva multidão ao Mineirão em pré-carnaval

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

Nem mesmo o alerta da Defesa Civil, que indicava risco de chuva e granizo, foi suficiente para desanimar o público que tomou a Esplanada do Mineirão neste sábado (7/2) para mais uma edição do Ensaios da Anitta, turnê pré-carnavalesca da cantora.



Esta é a terceira vez que Anitta traz o projeto a Belo Horizonte, mas já são 10 anos de ensaios que se consolidaram como um dos eventos mais aguardados do calendário de verão do país.



Com ingressos esgotados, fãs começaram a chegar ainda no início da tarde. Às 14h, quatro horas antes do horário previsto para o show, o local já registrava grande movimentação, filas e dificuldade de circulação.



Carnaval guiado pelo cosmos



Como já virou tradição, Anitta escolheu um tema central para nortear figurinos, cenografia, narrativa do show e até os looks do público. Em 2026, o carnaval da cantora mergulha no “Cosmos”, celebrando a astrologia, a espiritualidade e o universo místico.



“Representa uma fase em que estou muito conectada com a espiritualidade. Durante o show, falo sobre os orixás e a importância de boas energias”, revelou a cantora em conversa com a imprensa antes da apresentação.



Sem revelar previamente o figurino, Anitta deu apenas uma pista aos fãs: o signo escolhido foi Aquário. Em suas redes sociais, explicou o simbolismo da escolha. “Aquário está ligado ao amor fraternal, à solidariedade e à consciência emocional. O rosa da felicidade representa o equilíbrio entre leveza e responsabilidade, além da renovação, da originalidade e da visão de futuro”, escreveu, sem entregar o visual final.



Questionada sobre a inspiração prática do look, respondeu, de forma bem-humorada e direta: era o figurino que já estava pronto entre as opções disponíveis.



Público entra no clima



Entre os fãs, a criatividade tomou conta da Esplanada. Lucas Sampaio, de 28 anos, participou do evento pela primeira vez e investiu em um visual que misturava referências medievais e cósmicas, além de elementos do próprio signo. “Trouxe para o look a referência do meu signo, escorpião”, contou.

Enquanto Lucas Sampaio (esquerda) chamava a atenção pela fantasia, Samuel Gil (direita) apostava em um show 'incrível' Nara Ferreira/EM/D.A Press



Já Samuel Gil, de 22 anos, é veterano nos Ensaios em Belo Horizonte e marcou presença em todas as edições realizadas na capital. “Não vim fantasiado, mas as expectativas estão altíssimas. Esse show vai ser incrível”, disse.



Hits e clima de nostalgia



Enquanto o público aguardava, DJs animaram a Esplanada com remixes de artistas como Bad Bunny, Dua Lipa e Lady Gaga. Quando Anitta subiu ao palco 360, cercado por efeitos pirotécnicos, fumaça e coreografias, o clima de carnaval se consolidou.



A cantora abriu o show apostando em parcerias de sucesso, como “Modo Turbo” (Luísa Sonza e Pabllo Vittar), “Lugar Perfeito” (Ivete Sangalo), um dos hits do carnaval de 2025, além de “Contatinho” (Léo Santana) e “Bota um Funk” (Pedro Sampaio e MC GW).



Na sequência, apresentou o recém-lançado “Gostosinho”, já com coreografia decorada pelo público. Mesmo debaixo de chuva, Anitta surpreendeu ao cantar, em primeira mão, “Pinterest” na versão em espanhol, como forma de presentear os fãs que resistiam ao mau tempo.



O repertório ainda passeou pelos sucessos do álbum Funk Generation, elevando ainda mais a energia da plateia. Em clima de pré-carnaval, não faltaram clássicos como “Na Base do Beijo”, “Beijar na Boca” e “Céu da Boca”, além dos hits internacionais da cantora em inglês e espanhol.



Convidados que fizeram história



Os convidados surpresa são parte essencial dos Ensaios da Anitta. Ao longo da turnê deste ano, já passaram pelo palco nomes como Pedro Sampaio, MC Cabelinho, Gaby Amarantos, Daniela Mercury, Xand Avião, Melody, Felipe Amorim e Viviane Batidão.



Em Belo Horizonte, após cerca de duas horas de show, o primeiro convidado da noite foi o cantor e compositor cearense Matheus Fernandes, que levou o sertanejo ao palco com sucessos como “Morena Jambo”, “Baby, Atende” e “Lapada Dela”.

O primeiro convidado da noite foi o cantor e compositor cearense Matheus Fernandes Nara Ferreira/EM/D.A Press



Como um gesto de carinho, o artista entrou na temática da turnê e presenteou Anitta com o mapa astral de Plínio, cachorro da cantora. O momento veio acompanhado do anúncio de que Matheus fará doações para ações de proteção animal. Anitta tem histórico de adoção e engajamento em campanhas ligadas à causa, sendo próxima da ativista Luisa Mell.



A segunda surpresa da noite trouxe uma dose de nostalgia. Kelly Key surgiu no palco e fez a Esplanada cantar sucessos que marcaram os anos 2000, como “Baba”, “Cachorrinho”, “Adoleta” e “Barbie Girl”. Mesmo entre o público mais jovem, que dizia não conhecer a cantora, era impossível ficar parado e não reconhecer os sucessos que ultrapassa gerações.



Turnê



Em 2026, os Ensaios da Anitta passaram por Belém, Fortaleza, Recife, Brasília, Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba e Ribeirão Preto, todos com ingressos esgotados. O encerramento da temporada acontece neste domingo (8/2), em São Paulo, prometendo um final à altura do carnaval cósmico que tomou conta do país.

Nesta semana, foi anunciado que o Ensaios da Anitta ganhará uma edição internacional, com estreia marcada para junho, em Lisboa, Portugal, durante o verão europeu. As vendas começam neste sábado, às 10h (horário de Brasília) – 13h no horário local. “Vamos levar a melhor energia do Brasil para o nosso primeiro Ensaios da Anitta internacional. Prontos para essa viagem?”, informou a assessoria da artista, em nota.