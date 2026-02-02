Assine
overlay
Início Cultura
POETA MINEIRO

Ricardo Aleixo estreia espetáculo intermídia em Lisboa

Espetáculo a ser apresentado no próximo dia 12/2 integra o projeto Complexo Brasil e propõe reflexão sobre as relações históricas entre Brasil e Portugal

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/02/2026 18:06 - atualizado em 02/02/2026 18:06

compartilhe

SIGA
x
Ricardo Aleixo participa da programação do projeto Complexo Brasil com a estreia do espetáculo
O poeta Ricardo Aleixo é membro da Academia Mineira de Letras crédito: Natália Alves/ Divulgação

Ricardo Aleixo participa da programação do projeto Complexo Brasil, em Lisboa, com a estreia do espetáculo intermídia "Qual Brasil? Portuqual?". A apresentação está marcada para a quinta-feira, 12 de fevereiro, às 18h30, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia poemas do novo livro de Ricardo Aleixo

Ricardo Aleixo toma posse na AML com emocionada homenagem aos pais

O espetáculo reúne textos autorais escritos em diferentes momentos da trajetória do artista, além de dois poemas de Augusto de Campos. As obras de Campos foram incluídas como homenagem aos seus 95 anos e aos 70 anos do lançamento da poesia concreta brasileira.

Na performance, Aleixo propõe uma reflexão sobre as relações históricas entre Brasil e Portugal, abordando tensões culturais marcadas pelo colonialismo e seus desdobramentos contemporâneos.

Leia Mais

A encenação combina poesia, imagens em vídeo, sons captados em diferentes cidades do mundo, grafismos e improvisações vocais e corporais realizadas ao vivo. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A apresentação integra a programação complementar da exposição Complexo Brasil, com curadoria de José Miguel Wisnik, Guilherme Wisnik e Milena Britto. A mostra propõe um percurso pela cultura brasileira e busca estimular o diálogo entre Brasil e Portugal por meio de obras, vídeos, músicas e documentos históricos.

Tópicos relacionados:

espetaculo mineiro poesia poeta portugal

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay