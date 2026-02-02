Ricardo Aleixo estreia espetáculo intermídia em Lisboa

Ricardo Aleixo participa da programação do projeto Complexo Brasil, em Lisboa, com a estreia do espetáculo intermídia "Qual Brasil? Portuqual?". A apresentação está marcada para a quinta-feira, 12 de fevereiro, às 18h30, na Fundação Calouste Gulbenkian.

Leia poemas do novo livro de Ricardo Aleixo

Ricardo Aleixo toma posse na AML com emocionada homenagem aos pais

O espetáculo reúne textos autorais escritos em diferentes momentos da trajetória do artista, além de dois poemas de Augusto de Campos. As obras de Campos foram incluídas como homenagem aos seus 95 anos e aos 70 anos do lançamento da poesia concreta brasileira.

Na performance, Aleixo propõe uma reflexão sobre as relações históricas entre Brasil e Portugal, abordando tensões culturais marcadas pelo colonialismo e seus desdobramentos contemporâneos.

A encenação combina poesia, imagens em vídeo, sons captados em diferentes cidades do mundo, grafismos e improvisações vocais e corporais realizadas ao vivo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A apresentação integra a programação complementar da exposição Complexo Brasil, com curadoria de José Miguel Wisnik, Guilherme Wisnik e Milena Britto. A mostra propõe um percurso pela cultura brasileira e busca estimular o diálogo entre Brasil e Portugal por meio de obras, vídeos, músicas e documentos históricos.