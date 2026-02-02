Assine
overlay
Início Cultura
REI DO POP

O cantor que inventou o show moderno do Super Bowl

Antes dele, a audiência caía no intervalo; a performance de Michael Jackson não só segurou o público como criou o espetáculo global que conhecemos

Publicidade
Carregando...
JR
João Renato Faria
JR
João Renato Faria
Repórter
02/02/2026 12:46 - atualizado em 02/02/2026 12:51

compartilhe

SIGA
x
Michael Jackson com camisa branca, braços abertos e luva, cantando em palco.
Michael Jackson em performance que elevou o show do intervalo do Super Bowl a um patamar global, redefinindo o entretenimento em 1993 crédito: REUTERS/Gary Hershorn/Files

Em 31 de janeiro de 1993, a história da televisão e do entretenimento mudou para sempre. Naquele dia, Michael Jackson subiu ao palco do Super Bowl XXVII e transformou o que era uma simples pausa para o cafezinho em um dos maiores espetáculos do planeta. A performance do Rei do Pop não só salvou a audiência do evento, como inventou o conceito moderno de show do intervalo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Antes dele, o intervalo do Super Bowl era um momento de baixa. As atrações se resumiam a bandas marciais universitárias e temas genéricos que faziam o público trocar de canal. Em 1992, a situação ficou crítica quando uma emissora concorrente exibiu um episódio especial do programa de comédia “In Living Color” e roubou milhões de telespectadores.

Leia Mais

A NFL, organizadora do evento, entendeu que precisava de uma atração de peso para manter o público conectado. A escolha de Michael Jackson foi uma aposta que se pagou com juros. Pela primeira vez na história, a audiência do Super Bowl aumentou durante o intervalo. Estima-se que mais de 133 milhões de pessoas só nos Estados Unidos assistiram à apresentação.

Um espetáculo inesquecível

A produção foi digna de uma turnê mundial, mas condensada em pouco mais de 12 minutos. Michael Jackson iniciou o show sendo catapultado para o palco, onde permaneceu imóvel por quase dois minutos. O silêncio e a pose estática criaram uma tensão e uma expectativa jamais vistas em uma transmissão ao vivo, prendendo a atenção de todos.

O repertório foi uma sequência de sucessos globais, incluindo “Jam”, “Billie Jean” e “Black or White”. Para o encerramento, ele escolheu a mensagem humanitária de “Heal the World”, acompanhado por um coral de 3.500 crianças. O momento solidificou a imagem do Super Bowl como um evento de apelo familiar e de grande alcance.

O legado que dura até hoje

O impacto comercial da performance também definiu um novo modelo de negócio. Embora a NFL não pague cachê aos artistas, cobrindo apenas os custos de produção, a exposição se provou valer milhões. Após a apresentação, o álbum “Dangerous” de Michael Jackson saltou 90 posições na parada da Billboard.

Desde então, o palco do Super Bowl se tornou o mais cobiçado da indústria musical, recebendo nomes como Prince, Beyoncé e U2. A mudança foi tão profunda que é impossível imaginar o evento sem um show grandioso. Tudo isso começou com a genialidade de um único artista que redefiniu o que era possível fazer em um intervalo de jogo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

michael-jackson

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay