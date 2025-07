Leia poemas do novo livro de Ricardo Aleixo

Ricardo Aleixo

Conversamos por horas,

eu e o meu chegado, sobre a presença dos anjos nas nossas vidas – e

sobre as mensagens

(duras) que nos deixam quando começam

lentamente a se desfazer na bruma,

assim que consideram cumprida a função

de que foram incumbidos

para nos proteger de nós mesmos.

meu chegado não tem religião. nem eu. mas acreditamos

em anjos. às vezes penso

que o meu chegado acredita

que eu sou um anjo. ele eu tenho certeza

de que é

um.

Qual é, pai?

Eu não tenho duas mães, não.

Tenho uma mãe só.

Dona Isaura,

não sei se você conhece.

A mulher dela

não é minha mãe. Nem meu pai, lógico. Eu não tenho pai,

lembra? Quer dizer, até tenho, estou tentando ter,

e vai ficar tudo bem se eu não puder ter, saca? É isso.

Aquela foto sua

servindo o Exército, pai.

A data que você anotou nela, com letra toda caprichada,

é a mesma do dia

em que eu nasci. Foi coincidência?

Ou você sabia

que eu tinha nascido e queria demonstrar

alguma alegria?

Pergunta que eu faria à moça voadora

da cobertura

do Edifício Acaiaca (ela não me sai

do pensamento): a partir de qual instante

do voo

a vertigem se torna linguagem?



Para ser

bem sincero,

eu escrevo mais

para mim mesmo do que para você.

Acho até que era melhor quando não havia

grande diferença entre falar com você

e ficar calado.



SOBRE O AUTOR

Nascido em Belo Horizonte em 1960, Ricardo Aleixo é poeta, artista visual e sonoro, escritor, músico, cantor, compositor e pesquisador de Literatura, outras artes e mídias. Recebeu da UFMG, em 2021, o título de Notório Saber em Letras, equivalente ao grau de doutor. Tem 22 livros publicados e ocupa a cadeira de número 31 da Academia Mineira de Letras (AML).

Sobre o livro

“O livro ‘Ainda quanto a você” surgiu de uma sugestão da minha amiga Alice Bicalho. Corria o ano de 2019, acho, e ela me perguntou se eu toparia escrever algo para o público jovem. Ela trabalhava, à época, numa editora especializada em literatura para jovens. Gostei da ideia, e os poemas-cartas começaram a surgir, um após o outro. Por vezes, eu escrevi mais de um ao mesmo tempo. Importante: o livro nada tem de autobiográfico. Tive um pai muito presente, e tento ser o mais presente possível na vida das três graças (Iná, Flora e Ravi) que me escolheram para ser seu pai. No início deste ano, eu ainda morando em Nova York, recebi uma mensagem da Alice em que ela me perguntava se eu toparia apresentar o livro – que desisti de publicar pela outra editora – à Literíssima, a casa editorial para a qual ela trabalha atualmente, como editora. Topei, por óbvio. Em tempo: ‘Ainda quanto a você’ marca o início de uma fase em que passarei a priorizar a escrita para a juventude e a infância.”

Ricardo Aleixo



“Ainda quanto a você”

Reprodução



• De Ricardo Aleixo

• Ilustrações de Rafa Tolújì

• Literíssima Editora

• 48 páginas

• R$ 43,00

•Lançamento no dia 9 de agosto, de 10h às 14h, na Casa Literíssima (Rua Dom José Gaspar, 365, Coração Eucarístico, Belo Horizonte)