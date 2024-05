O escritor e multiartista Ricardo José Aleixo de Brito, de 63 anos, foi eleito para a Academia Mineira de Letras (AML). Ele vai ocupar a cadeira nº 31, que pertencia a Rui Mourão, morto em fevereiro deste ano. Disputou com 13 candidatos e obteve 31 votos no colégio eleitoral formado por 33 acadêmicos.

A eleição ocorreu na tarde desta segunda-feira (20/5) na sede da AML, em Belo Horizonte. A obra de Aleixo abrange poesia, prosa ficcional, filosofia, etnopoética, antropologia, história, música, radioarte, artes visuais, vídeo, dança, teatro, performance e estudos urbanos.





Nascido em Belo Horizonte, ele morou grande parte da vida na Zona Norte da capital. O escritor registrou suas memórias na vizinhança do bairro de Campo Alegre no livro homônimo que integra a coleção "BH: A cidade de cada um" (Conceito, 2022).





Ainda na infância, Aleixo iniciou sua formação artística como músico. Aos 17 anos, começou a compor, o que marca seu primeiro contato com versos e poemas. O livro de estreia, “Festim: um desconcerto de música plástica”, foi publicado em 1992.

Produtor cultural, Ricardo Aleixo foi um dos criadores da primeira edição do Festival de Arte Negra (FAN), em 1995. O evento bienal apresenta programação gratuita dei shows, rodas de conversa e exposições, entre outros, e é espaço importante voltado para a promoção da diversidade e da herança cultural africana.

“Ricardo Aleixo é uma das vozes mais potentes e originais da poesia contemporânea. Ao aliar o ritmo do corpo ao da fala obtém resultados de um rigor poético destacável, o que se mostra presente também em sua prosa. Seu ingresso na Academia Mineira de Letras é por nós todos com alegria celebrado”. afirma Jacyntho Lins Brandão, presidente da AML, em comunicado à imprensa.

Aleixo tem 20 livros publicados, entre eles “A roda do mundo” (1996, com Edimilson de Almeida Pereira); “Quem faz o quê?” (1999); “Trívio” (2001); “A aranha Ariadne” (2003); “Máquina zero” (2004); “Modelos vivos” (2010), com o qual foi finalista dos prêmios Portugal Telecom e Jabuti 2011; e “Antiboi” (2017), finalista do Prêmio Oceanos.

Em sua publicação mais recente, Ricardo recorreu à prosa para escrever um livro de memórias. “Sonhei com o anjo da guarda o resto da noite” (Editora Todavia) faz um movimento entre passado e presente para recriar lembranças do autor e contar sua história como artista.



Em 2021, o autor mineiro recebeu da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) o título de Notório Saber, reconhecimento à sua contribuição intelectual, equivalente ao grau de doutor. Casado com a pesquisadora Natália Alves, ele vive atualmente na Bahia. O casal deve se mudar em breve para os Estados Unidos.

