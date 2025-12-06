CCXP25: painel reúne maior encontro de dubladores de anime no Brasil

Leo Lima é jornalista e publicitário com experiência em comunicação digital, criação de conteúdo e estratégias multiplataforma. Atua nos mercados de tecnologia e entretenimento, cobrindo temas como games, inovação, cultura pop e tendências.

A Crunchyroll transformou o Palco Thunder em uma celebração à dublagem brasileira durante a CCXP25, realizada neste sábado (6/12). A plataforma reuniu 14 dubladores de diferentes gerações, exibiu trailers inéditos, trouxe mensagens especiais do Japão e homenageou a conclusão de ‘My Hero Academia’, que chega ao fim após dez anos no ar.

O encontro foi considerado o maior já realizado pela empresa no Brasil, reunindo um público que lotou o auditório e reagiu com entusiasmo às apresentações, anúncios e aos convidados.

Homenagens

Homenagem da Crunchyroll celebrou os dez anos de My Hero Academia na CCXP25 e emocionou o público com mensagens do elenco e dubladores Fabio Piva/Crunchyroll



Com a aproximação do episódio final, a Crunchyroll exibiu um tributo especial à trajetória de ‘My Hero Academia’. Vídeos enviados pelo elenco e pelo diretor japonês celebraram o carinho recebido do Brasil ao longo da década de exibição.

No palco, Lipe Volpato (Deku) e Nestor Chiesse (All Might) emocionaram o público ao relembrar a importância da série em suas carreiras. “Foi um trabalho de dez anos. Vamos terminar de gravar, mas ficará marcado para sempre. A história segue, outras gerações vão assistir”, disse Chiesse.

Em entrevista ao Estado de Minas, Volpato reforçou a dimensão do vínculo com o público: “É um trabalho que a gente faz com muito amor. Mesmo nos dias mais cansativos, o último personagem do dia precisa da mesma atenção do primeiro. E o público sente isso e devolve com carinho”.

Os dubladores também comentaram o impacto da inteligência artificial no mercado. Para eles, a tecnologia deve alterar processos, mas não substitui a presença humana: “Dublagem é emoção. Robôs imitam a emoção, mas não sentem. Enquanto houver arte, haverá dubladores”, afirmou Nestor.

Encontro de dubladores

Encontro histórico reuniu 14 dubladores na CCXP25 e celebrou a força da dublagem brasileira no universo dos animes Fabio Piva/Crunchyroll



O painel reuniu vozes que marcaram diferentes fases da animação no país, com depoimentos sobre o início da carreira, bastidores e a evolução da dublagem. Segundo a plataforma, a produção local soma cerca de 400 horas de conteúdo por ano, número que reforça o protagonismo do Brasil no catálogo global.

Anúncios para 2026

A plateia acompanhou a divulgação de artes conceituais da terceira temporada de ‘Jujutsu Kaisen’, com destaque para os visuais de Yuji, Yuta, Megumi, Choso e a revelação de Noaya Zenin. Também foi exibido um trailer com cenas inéditas. A nova temporada estreia em janeiro de 2026.

O painel apresentou ainda títulos que chegam à plataforma no próximo ano, entre eles:

• Tamon’s B-Side

• Bungo Stray Dogs WAN! 2

• Jack-of-All-Trades, Party of None (janeiro)

• Kujima: Why Sing, When You Can Warble?

• The Drops of God

• Welcome to Demon School! Iruma-kun – 4ª temporada (abril)

Brasil em destaque na nova fase de Dr. Stone

O evento também tratou da presença do Brasil na trama de ‘Dr. Stone’. Um vídeo gravado pelo diretor e pelo produtor japoneses explicou por que o país se tornou central na narrativa da quarta temporada, com destaque para a cidade de Araxá/MG. Felipe Grinnan, voz de Senku, participou de uma sessão de perguntas e respostas e apresentou uma cena dublada ao vivo. A temporada retorna em 2026, com a parte final do arco.

Experiências no estande

Além do painel, o estande da Crunchyroll recebeu visitantes com atividades como estúdio de dublagem para gravação de cenas, ativações de séries como ‘Jujutsu Kaisen’, ‘Gachiakuta’ e ‘Dr. Stone’, além de sorteios e conteúdos exclusivos.

Estratégia e mercado

Entrevista com Raúl González Bernal destacou o crescimento do público brasileiro de anime e o papel da dublagem na estratégia da Crunchyroll Fabio Piva/Crunchyroll

Em conversa com o EM, Raúl González Bernal, vice-presidente de marketing regional da Crunchyroll, destacou o crescimento da comunidade de anime no Brasil e a expansão do público feminino.

“Vemos um aumento significativo do consumo entre mulheres e isso muda nossa estratégia. O anime já faz parte do mainstream, não é mais um nicho”, afirmou.

Bernal explicou que a escolha dos títulos dublados passa por um comitê que analisa consumo, demanda e tendências da região. “Ouvimos o público, mas também avaliamos dados. Não é possível dublar tudo, mas buscamos equilíbrio entre relevância e expectativa dos fãs”, disse.

Ele também comentou o impacto do mercado coreano. “Produções como ‘Solo Leveling’ mostram que o público está abraçando conteúdos orientais em geral. Não é mais uma tendência, é parte consolidada da cultura pop”

Sobre a CCXP

A CCXP25 é o maior festival de cultura pop da América Latina e reúne estúdios, editoras, artistas, criadores de conteúdo e marcas globais. O evento ocupa todos os pavilhões do São Paulo Expo com ativações, painéis exclusivos, prévias de lançamentos e encontros entre público e profissionais da indústria do entretenimento.