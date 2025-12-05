A tecnologia que faz a magia da CCXP acontecer

Por trás dos painéis com estrelas de Hollywood, dos anúncios de trailers aguardados e das longas filas para fotos, existe uma complexa operação tecnológica que garante o funcionamento da CCXP (Comic Con Experience). Realizado anualmente no São Paulo Expo, o evento, que em sua 10ª edição em 2024 reuniu mais de 280 mil pessoas, exige uma infraestrutura digital robusta para que a experiência seja memorável.

A magia que o público vê nos palcos e nos estandes depende de uma estrutura invisível, planejada meses antes da abertura dos portões. O objetivo é evitar falhas que poderiam comprometer desde uma simples transação com cartão de crédito até a transmissão ao vivo de um painel para o mundo todo.

Conexão para milhares de pessoas

Um dos maiores desafios é garantir conectividade. Com dezenas de milhares de visitantes tentando usar seus smartphones ao mesmo tempo para publicar fotos e vídeos, uma rede de Wi-Fi de alta capacidade é instalada, além de um reforço no sinal das operadoras de telefonia móvel. Essa estrutura não serve apenas aos visitantes, mas é fundamental para os expositores, que precisam de conexão estável para vendas, e para a própria organização, que monitora o fluxo de pessoas e a segurança com câmeras e sensores.

A experiência dos palcos e telões

Nos auditórios principais, a tecnologia audiovisual é protagonista. Telões de LED com altíssima resolução, sistemas de som potentes e projetos de iluminação sofisticados são sincronizados para criar o impacto desejado durante os painéis. Tudo é operado a partir de salas de controle, onde técnicos garantem que cada vídeo e microfone funcione sem atrasos.

A transmissão ao vivo desses painéis para plataformas online é outro pilar tecnológico. Embora o evento utilize links de internet dedicados e redundantes para garantir a estabilidade, falhas podem ocorrer, como o apagão que afetou parte da estrutura em dezembro de 2024. O planejamento visa minimizar esses riscos para que fãs de qualquer lugar do mundo acompanhem os principais anúncios.

Além disso, o controle de acesso é totalmente digitalizado. As credenciais utilizam tecnologias como QR Code ou RFID (identificação por radiofrequência) para agilizar a entrada, evitar fraudes e gerenciar o acesso a áreas restritas, monitorando a capacidade de cada setor para garantir a segurança de todos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.