Narcisa solta o verbo contra o ex-marido Boninho: 'Péssimo pai'

Narcisa Tamborindeguy voltou a falar sobre o ex-marido, o ex-diretor da Globo Boninho, e desta vez o tom foi de desabafo.

Em entrevista ao De Frente com Blogueirinha, a socialite afirmou que o ex-companheiro é um "péssimo pai" para a filha deles, Marianna, de 38 anos. Segundo ela, o diretor não dá apoio emocional nem material à primogênita.

"Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina. Nem uma homenagem fez quando ela entrou na King's College University, não ligou, não demonstrou nada. É um pai ausente, que não dá amor. Ele só se importa com a outra filha, a Isabella", afirmou Narcisa, visivelmente incomodada.

O comentário se refere à relação de Boninho com Isabella, de 18 anos, fruto do casamento atual com a apresentadora Ana Furtado. O diretor também é pai de Pedro Oliveira, de 30 anos, de uma união anterior com Kátia D'Ávila.

Durante a conversa, Narcisa chegou a interromper a entrevista ao ser pressionada sobre o motivo do afastamento entre pai e filha. "Pergunta pra ele, pro little Boni", respondeu, em tom de ironia. Quando a entrevistadora perguntou se ainda gostava do ex-marido, a resposta foi direta: "Não e nunca gostei. Vamos mudar de assunto! Chega! Acabou".

Narcisa e Boninho foram casados?



O relacionamento entre Narcisa e Boninho durou de 1983 a 1986. Marianna é a única filha do casal, mas a socialite também é mãe de Catharina, fruto do casamento com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.