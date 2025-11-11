Assine
'LITTLE BONI'

Narcisa solta o verbo contra o ex-marido Boninho: 'Péssimo pai'

Em desabafo no programa De Frente com Blogueirinha a socialite criticou o empresário por não apoiar emocional e materialmente a filha do casal

11/11/2025 16:51

Narcisa e Boninho
Narcisa e Boninho tiveram um relacionamento entre 1983 e 1986 crédito: Instagram/Reproducao

Narcisa Tamborindeguy voltou a falar sobre o ex-marido, o ex-diretor da Globo Boninho, e desta vez o tom foi de desabafo.

Em entrevista ao De Frente com Blogueirinha, a socialite afirmou que o ex-companheiro é um "péssimo pai" para a filha deles, Marianna, de 38 anos. Segundo ela, o diretor não dá apoio emocional nem material à primogênita.

"Ele não é um bom pai para ela. O carro dela quebrou e ele foi incapaz de trocar o carro da menina. Nem uma homenagem fez quando ela entrou na King's College University, não ligou, não demonstrou nada. É um pai ausente, que não dá amor. Ele só se importa com a outra filha, a Isabella", afirmou Narcisa, visivelmente incomodada.

O comentário se refere à relação de Boninho com Isabella, de 18 anos, fruto do casamento atual com a apresentadora Ana Furtado. O diretor também é pai de Pedro Oliveira, de 30 anos, de uma união anterior com Kátia D'Ávila.

Durante a conversa, Narcisa chegou a interromper a entrevista ao ser pressionada sobre o motivo do afastamento entre pai e filha. "Pergunta pra ele, pro little Boni", respondeu, em tom de ironia. Quando a entrevistadora perguntou se ainda gostava do ex-marido, a resposta foi direta: "Não e nunca gostei. Vamos mudar de assunto! Chega! Acabou".

Narcisa e Boninho foram casados? 

O relacionamento entre Narcisa e Boninho durou de 1983 a 1986. Marianna é a única filha do casal, mas a socialite também é mãe de Catharina, fruto do casamento com o empresário Carlos Bier Gerdau Johannpeter.

