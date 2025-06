Ana Furtado cai do cavalo e quebra duas costelas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ana Furtado, 50, está enfrentando um período delicado após sofrer um acidente enquanto praticava hipismo. A apresentadora contou nas redes sociais que caiu do cavalo e acabou quebrando duas costelas. "Dói muito", desabafou em um vídeo publicado na quinta-feira (5), no qual detalha sua recuperação.

Ela explicou que o processo exige imobilidade e paciência. "O que se faz quando se quebra duas costelas? Fica quieta, sem se mexer, para elas 'colarem' de volta. Qualquer movimento que expanda o tórax causa dor", disse. "Tem que ficar bem quietinha. E é o que estou fazendo."

Apesar do desconforto, Ana afirmou que está se recuperando bem e agradeceu aos seguidores pelas mensagens de carinho. "Estou seguindo tudo direitinho. Obrigada por tantas palavras de afeto, vocês são incríveis."

A queda ocorreu no início do mês, durante uma aula de hipismo. A própria Ana compartilhou o momento do tombo em suas redes, em tom bem-humorado. "Hipismo com ou sem emoção? Aqui o saldo foram duas costelas quebradas, muita dor e um mês de repouso", escreveu na legenda do vídeo, no qual aparece caindo do cavalo durante o treinamento.

Nos comentários, seguidores desejaram força e rápida recuperação. Boninho, marido da apresentadora, também apareceu na postagem com uma mensagem carinhosa. "Estamos cuidando muito bem dela! Muitos mimos por aqui!", garantiu o diretor da Globo.

Ana Furtado tem compartilhado com frequência sua rotina nas redes sociais, incluindo treinos, hábitos saudáveis e momentos de lazer.