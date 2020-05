Nina Flausino, talento do hipismo nacional, fala destes dias difíceis

Ela chegou sem avisar! Ela chegou sem avisar!





Já ouvia uma conversa aqui, outra ali, sobre o vírus, mas confesso que não sabia ao certo a gravidade de

uma pandemia!





Um dia, voltei da escola e minha mãe disse que eu não iria mais à aula até tudo passar. Não iria mais à aula e nem a lugar nenhum! Teria que ficar sem encontrar meus amigos e sem poder treinar, ver o meu cavalo!





Tudo o que sempre fazia todos os dias, teria que esperar! Por quanto tempo?!? Minha mãe não sabia, nem eu. Ninguém ainda sabe. No início, a ficha não caiu. Encarei como férias...





Aqui em casa, a gente teve logo que entender e entrar na linha. As aulas on-line começaram, as leituras não pararam. Comecei a fazer as tarefas com o meu irmão, algumas em casa pra ajudar minha mãe, que dispensou os funcionários. E também dar um help pro meu pai nas lives!





Claro que sobra tempo de aproveitar a vida social à distância. Falo e jogo bastante com meus amigos, à noite. Dá para matar um pouco a saudade!





Em muitos momentos, bate o tédio, a vontade de sair de casa, de ver gente, de fazer hipismo, de encontrar meus amigos, de abraçar!





Fico triste, mas temos que ter fé de que tudo vai passar. E de que temos de ser melhores em tudo! Está sendo um tempo para pensar, para repensar, para processar. A gente precisa aprender.





Eu acredito que dias melhores virão!