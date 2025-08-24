Fenac rumo à semifinal em Boa Esperança

Na reta final da fase classificatória, o Festival Nacional da Canção (Fenac), em sua 55ª edição, teve mais uma etapa neste fim de semana, em Coqueiral, no Sul de Minas. Milhares de pessoas estiveram na praça da Matriz para acompanhar as apresentações dos 20 candidatos a uma vaga na semifinal, que acontece nos dias 4 e 5 de setembro, em Boa Esperança, cidade onde também será realizada a final, no dia 6 de setembro. Antes, haverá mais uma etapa classificatória, em Nepomuceno, nos próximos dias 29/8 e 30/8.



Dez concorrentes se apresentaram na noite de sexta-feira (22/8) e outros 10 no sábado (23/8). O júri selecionou quatro canções na modalidade presencial e uma na modalidade on-line. Na presencial, as escolhidas foram “Décima do cantador” (MG), de Raffael Silva Lopes, interpretada por Sinhô Passarim e Flor Bunita; “Guarda-chuva” (RS), de Rô Acunha, que a defendeu; “Exagerado demais” (PR), de David Mour, também a cargo do próprio autor; e “Poeta felino” (RJ), de Marcio Diogenes e Ana Mari, cantada por ela e por Malê Ayê.



Na modalidade on-line, a escolhida foi “Canta” (SP), de Valeria Rodrigues Dias Velho, apresentada na voz de Graziela Medori. Como acontece em cada cidade por onde o Festival passa, o público pôde conferir, além das apresentações dos concorrentes, shows de convidados especiais. Na sexta-feira, se apresentaram Tuia e Guarabyra, que anunciou recentemente a dissolução da dupla que manteve por décadas com Sá.



Eles cantaram músicas como “Espanhola”, “Dona”, “Sobradinho”, “Casaco marrom” e “Pássaro”. No sábado, foi a vez do cantor Silva subir ao palco com o show de lançamento de seu mais recente álbum, “Encantado”, de canções inéditas declaradamente de amor. Antes de chegar a Coqueiral, o 55º Fenac passou por Tiradentes, nos dias 25 e 26 de julho, São Thomé das Letras, em 1º e 2 de agosto, Perdões, dias 8 e 9 de agosto, e Três Pontas, em 15 e 16 de agosto.



A edição deste ano do Fenac teve um início conturbado, devido à não liberação de R$ 1,5 milhão aprovado pela Lei Estadual de Incentivo à Cultura. De acordo com o organizador do festival, Gleizer Naves, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult) justificou que os recursos já haviam se esgotado, informando que o número de projetos aprovados foi maior que o da verba disponível. Para complicar, uma tempestade danificou metade dos equipamentos no primeiro dia do Festival, em Tiradentes.



Diante do impasse com relação à verba, houve mobilização de prefeitos das cidades que recebem as etapas do festival para que ele não fosse cancelado. As prefeituras ajudaram a cobrir custos e um financiamento bancário foi feito de última hora para viabilizar o Fenac 2025. Esta edição do festival vai distribuir cerca de R$ 250 mil em prêmios para finalistas e semifinalistas, além de entregar o Troféu Lamartine Babo ao vencedor.



Este ano foram inscritas 988 músicas de compositores de 26 estados brasileiros e seis países. Os prêmios na modalidade presencial são de R$ 23 mil (primeiro lugar), R$ 17 mil (segundo lugar), R$ 13 mil (terceiro lugar), R$ 8 mil (quarto lugar) e R$ 6 mil (quinto lugar). O vencedor da categoria melhor intérprete vai receber R$ 5 mil. Na modalidade on-line, os vencedores vão ganhar R$ 7 mil (primeiro lugar) e R$ 5 mil (segundo lugar).