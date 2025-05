A cantora Angela Ro Ro, de 75 anos, afirmou, nesta terça-feira (27/5), ter uma infecção no sangue e estar com suspeita de câncer. Em um vídeo de tom urgente, a artista pediu ajuda financeira aos seguidores, porque seu estado de saúde a impossibilita de trabalhar.



"Estou fazendo esse vídeo com dificuldade física. Fui diagnosticada com infecção no sangue e suspeita de câncer. Não iria brincar com assunto mais sério. Eu amo a minha vida. Eu amo a vida de todos", disse, ofegante, indicando o número de seu Pix, o mesmo de seu CPF, na legenda da postagem.

Mais cedo, Ro Ro já havia escrito outra postagem com o pedido. "Sem perspectiva de alta ou cura para trabalhar, humildemente peço ajuda a vocês!! Qualquer valor será bem vindo!!", afirmou. Nos últimos anos, a cantora tem enfrentado problemas financeiros, sobretudo nos anos da pandemia. Por algumas vezes, os fãs se mobilizaram nas redes sociais e ajudaram a artista, com doações.



Dona de uma voz inconfundível, Ro Ro tem discos que se tornaram clássicos da MPB, como "Escândalo", de 1981. Também ficou conhecida por participar, em 1972, do disco "Transa", de Caetano Veloso. Em seu piano, a artista tem como marca a união da música brasileira com a influência do blues.

