Veja como foi o Troféu Imprensa 2025, o primeiro sem Silvio Santos

A 55ª edição do Troféu Imprensa foi ao ar no último domingo (4/5), marcando a primeira vez em que a tradicional premiação aconteceu sem o comando de Silvio Santos (1930-2024). A condução do evento ficou por conta de sua filha, Patricia Abravanel, e do apresentador Celso Portiolli.

"Hoje é uma noite muito especial. Uma despedida e um novo começo. Celebramos esse momento com muita honra e carinho, homenageando o maior de todos, que é Silvio Santos", declarou Patricia na abertura da cerimônia.

Transmitido pelo SBT/Alterosa e, de forma inédita, também pela plataforma Disney+, o evento reconheceu os destaques da televisão e do entretenimento brasileiro em 2024.

Entre as novidades deste ano, os cenários foram modernizados e as estatuetas ganharam novo visual. Inspiradas no icônico microfone pendurado no pescoço de Silvio Santos, eles substituíram o modelo anterior que lembrava o Oscar. Já o Troféu Internet passou a ser representado por uma miniatura dourada do apresentador.

A premiação contou ainda com números musicais, prêmios inéditos e a participação de artistas convidados como Joelma, Chitãozinho e Xororó e Fábio Jr.

O júri foi composto por 12 personalidades do jornalismo e do entretenimento. Além dos vencedores das 21 categorias, a cerimônia também recebeu artistas premiados em edições anteriores que, por diferentes razões, ainda não haviam retirado seus troféus.

Todos foram recebidos com homenagens e carinho pelos apresentadores. Entre eles, Mateus Solano, que recebeu os prêmios de Revelação de 2009 e Melhor Ator de 2013, e Angélica, que levou para casa o troféu de Melhor Apresentadora de TV de 2009. Ela também assistiu a um vídeo relembrando sua trajetória, incluindo os anos no SBT, entre 1993 e 1996.

Outro destaque foi a entrega do novo “Troféu Imprensa Pela Sua História” ao humorista Carlos Alberto de Nóbrega e à atriz Regina Duarte. "Estou aqui há 38 anos e espero ficar mais. Quero fazer 90 anos aqui", afirmou o apresentador da Praça é Nossa. Regina também agradeceu à emissora "Essa visita ficará marcada para sempre em minha memória", disse.

Veja a lista completa de vencedores do Troféu Imprensa 2025:

Categoria: Melhor Programa Diário

Troféu Imprensa: Fofocalizando

Troféu Internet: Mais Você

Categoria: Melhor Cantora

Troféu Imprensa: Simone Mendes

Troféu Internet: Simone Mendes

Categoria: Melhor Conteúdo Infantil

Troféu Imprensa: Sábado Animado

Troféu Internet: Sábado Animado

Categoria: Melhor Jornalista

Troféu Imprensa: Cesar Filho

Troféu Internet: William Bonner

Categoria: Melhor Jornal

Troféu Imprensa: SBT Brasil

Troféu Internet: SBT Brasil

Categoria: Melhor Programa de Auditório

Troféu Imprensa: Domingão com Huck

Troféu Internet: Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel

Categoria: Melhor Música do Ano

Troféu Imprensa: Nosso Primeiro Beijo

Troféu Internet: Voando Pro Pará

Categoria: Melhor Reality de Culinária

Troféu Imprensa: Masterchef Brasil

Troféu Internet: Masterchef Brasil

Categoria: Melhor Game Show

Troféu Imprensa: Passa ou Repassa

Troféu Internet: Show do Milhão

Categoria: Melhor Talk Show ou Programa de Entrevista

Troféu Imprensa: Lady Night

Troféu Internet: The Noite com Danilo Gentili

Categoria: Melhor Humorista

Troféu Imprensa: Tiago Barnabé

Troféu Internet: Tiago Barnabé

Categoria: Melhor Apresentadora

Troféu Imprensa: Patricia Abravanel

Troféu Internet: Patricia Abravanel

Categoria: Melhor Documentário

Troféu Imprensa: Silvio Santos - Vale mais do que dinheiro

Troféu Internet:Silvio Santos - Vale mais do que dinheiro

Categoria: Melhor Programa Jornalístico

Troféu Imprensa: Profissão Repórter

Troféu Internet: Profissão Repórter

Categoria: Melhor Reality

Troféu Imprensa: Ilhados com a Sogra

Troféu Internet: A Fazenda

Categoria: Melhor Atriz

Troféu Imprensa: Andrea Beltrão

Troféu Internet: Sophie Charlotte

Categoria: Melhor Ator

Troféu Imprensa: Juan Paiva

Troféu Internet: Chay Suede

Categoria: Melhor Novela

Troféu Imprensa: No Rancho Fundo

Troféu Internet: Renascer

Categoria: Melhor Apresentador

Troféu Imprensa: Celso Portiolli

Troféu Internet: Celso Portiolli

Categoria: Melhor Cantor

Troféu Imprensa: Jão

Troféu Internet: Jão

Categoria: Revelação do Ano

Troféu Imprensa: Cariúcha

Troféu Internet: Cariúcha