Celso Portiolli celebra 25 anos como apresentador do SBT/Alterosa

Celso Portiolli tem uma trajetória de 25 anos como apresentador do SBT/Alterosa. O público pode lembrar dele em programas como "Tempo de alegria", "Xaveco", "Fantasia", "Curtindo uma viagem" e "Sessão premiada", entre muitos outros. E, com seu carisma, ele não cansa de se reinventar. Neste domingo (20/06), estreia a primeira temporada do quadro "Quem arrisca ganha mais", em seu "Domingo legal", que comanda desde 2009.





O novo game, formato desenvolvido pela própria equipe do programa, terá duração de 14 semanas. Nele, duas duplas estarão em disputa, podendo ser irmãos, amigos, casais ou familiares jogando uns contra os outros. Os participantes recebem, no início da disputa, R$ 50 mil para cada dupla gastar nas lojas Havan. Após terminarem as compras, retornam ao palco para defender os prêmios que escolheram e ainda tentarem levar os dos oponentes.





Os times terão que encarar quatro provas e utilizarão seus prêmios para terem a chance de realizá-las. Caso consigam terminar o desafio, garantem o valor que disponibilizaram previamente. Caso não completem a prova, os prêmios colocados em jogo por eles irão para a dupla rival. E se nenhuma das duas duplas conseguir vencer? O valor retorna para a loja. Essa dinâmica vale para as três primeiras rodadas, sendo a última uma disputa direta entre as duplas, valendo R$ 40 mil no total.





TORTA NA CARA Ainda neste domingo, o programa tem "Passa ou repassa", ao vivo, com a participação do cantor Hudson, sua mulher e influencer Thayra Machado, e o humorista Ed Gama no time azul, competindo com Fred, Danilo Soto e Paulo Vita do canal “Desimpedidos” na equipe amarela. O “Domingo legal” vai ao ar a partir das 11h, no SBT/Alterosa.









TRAJETÓRIA DE SUCESSO





Programas apresentados por Celso Portiolli no SBT/Alterosa





» 1996: “Passa ou repassa”

» 1997: “Tempo de alegria”

» 1998: “Xaveco”

» 2000: “Fantasia”

» 2001: “Curtindo uma viagem”

» 2002: “O conquistador do fim do mundo”

» 2004: “Sessão premiada”

e “Código fama”

» 2006: “Ver para crer”

» 2007: “Namoro na TV e etc”, “Curtindo com reais” e “Curtindo com crianças”

» 2009: “Domingo legal”

» 2016: “Sabadão com

Celso Portiolli”