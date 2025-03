TV Alterosa e SBT renovam parceria

A TV Alterosa renovou o contrato de afiliação com o SBT. O acordo abrange todas as quatro praças da emissora mineira: Belo Horizonte, Juiz de Fora, Divinópolis e Varginha.



Daniel Abravanel, diretor de Rede do SBT, destaca o fato de a parceria levar a emissora para toda Minas Gerais.



“A gente fica muito contente com a renovação, o SBT agradece à TV Alterosa. Que a gente consiga estender para sempre esta nossa parceria que já tem 36 anos”, diz Abravanel.



Mário Neves, vice-presidente comercial do Estado de Minas, destaca a importância recíproca do acordo assinado na quinta-feira (6/3). “É muito importante para Minas Gerais contar com a cobertura do SBT e, da mesma forma, para o SBT ter uma emissora como a nossa, que alcança praticamente todo o estado.”

Mário Neves, vice-presidente comercial do Estado de Minas, diz que parceria é fundamental para a expansão da presença do SBT e da TV Alterosa no mercado Jair Amaral/EM/D.A Press

Atualmente, a TV Alterosa cobre 841 dos 853 municípios mineiros. A parceria com o canal da família Abravanel foi iniciada em 1981. Essa união é fundamental para a expansão da presença dos dois grupos no mercado e na área de cobertura.



Atualmente, a Alterosa é a maior rede de afiliadas do SBT no Brasil, exibindo programas jornalísticos que são referência em informação e credibilidade, caso do “Alterosa Agora”, “Alterosa Esporte” e “Alterosa Alerta”.



Contratações recentes, como a do jornalista Eduardo Costa, fortalecem ainda mais o time de talentos da “TV que o mineiro vê”.



No ar desde o ano passado no SBT/Alterosa, o programa “Tá na Hora Minas” conquistou o público desde sua estreia, batendo recordes de audiência e reforçando o compromisso da emissora com o povo mineiro.