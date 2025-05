Troféu Imprensa: confira a festa neste domingo (4/5), no SBT/Alterosa

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Tradicional premiação da TV brasileira, o Troféu Imprensa está de volta neste domingo (4/5), após hiato de dois anos. A 55ª edição da festa será exibida a partir das 19h, com transmissão simultânea no SBT/Alterosa e, pela primeira vez, na plataforma de streaming Disney+. O evento, que consagra os destaques da TV, música e internet no país, promete novidades e homenagens.

A cerimônia foi gravada nos estúdios do SBT, em São Paulo, reunindo artistas, jornalistas e personalidades do mundo do entretenimento. Fátima Bernardes, Wanessa Camargo, Fábio Júnior, Tatá Werneck, Chitãozinho e Xororó, Angélica, Joelma e Mateus Solano, entre outros, prestigiaram a festa.

Angélica se emocionou ao relembrar os primeiros anos de carreira no SBT. “Foi aqui que plantei a sementinha de ser apresentadora”, contou, destacando a importância de Silvio Santos (1930-2024) em sua trajetória. Estrela da casa na década de 1990, ela comandou os programas “Casa da Angélica” e “Passa ou repassa”.

Outro momento especial foi a homenagem à atriz Regina Duarte, de 78 anos, que comemorou seis décadas de carreira. No Instagram, ela comentou o carinho do público e da equipe do SBT.

“Nunca tinha estado nos estúdios e sede da emissora, a visita ficará para sempre gravada em minha memória como um dos pontos mais altos de minha trajetória artística. O carinho com que fui recebida por todos ali foi inesquecível”, escreveu Regina.

Silvio Santos

Esta é a primeira edição do evento após a morte de Silvio Santos, ocorrida em agosto de 2024. Criado em 1958 pelo jornalista Plácido Manaia Nunes, o Troféu Imprensa inicialmente reunia jornalistas no sindicato da categoria em São Paulo para escolher os destaques do ano. Em 1970, Silvio assumiu a premiação, dando a ela o formato atual, com cerimônia televisionada e estatuetas inspiradas no Oscar.

O dono do SBT transformou o Troféu Imprensa em espetáculo de entretenimento. Ao longo de décadas, a cerimônia foi palco de momentos icônicos, como o selinho de Hebe Camargo e Silvio, exibido na edição de 2009.

Aliás, votado pelo público, Silvio Santos foi o maior vencedor do Troféu Imprensa, com 28 estatuetas na categoria Melhor Apresentador de TV e outras 20 pelo programa que leva seu nome.

A edição deste ano marca a estreia oficial de Patrícia Abravanel, filha de Silvio, no comando da atração, ao lado de Celso Portiolli. O evento ganhou novas categorias: “Melhor Reality”, “Melhor Reality de Culinária”, “Melhor Game Show” e “Melhor Conteúdo Infantil”.

A eleição seguiu o modelo tradicional: o público escolheu os três mais votados em cada categoria. O mais popular levou o “Troféu Internet” e os demais foram para a votação do júri, formado pelos jornalistas e críticos Sonia Abrão, Leo Dias, Hugo Gloss, Felipeh Campos, Chico Barney e Flávio Ricco.

Na edição anterior, realizada em 2022, Anitta levou o prêmio de Melhor Cantora, enquanto Jão foi escolhido como Melhor Cantor.

“Amor de mãe” e “Um lugar ao sol” dividiram o troféu de Melhor Novela. Chay Suede e Regina Casé foram eleitos Melhor Ator e Melhor Atriz.

No jornalismo,Renata Vasconcellos venceu a categoria Melhor Apresentadora de Telejornal. No entretenimento, “Lady night” foi o Melhor Programa de Entrevista. E a atração comandada por Silvio Santos levou a estatueta de Melhor Programa de Auditório.





Neste domingo (4/5). Transmissão a partir das 19h no SBT/Alterosa e Disney+



CATEGORIAS

