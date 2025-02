Tiago Abravanel homenageia Silvio Santos em bloco na Faria Lima

A música "Silvio Santos vem aí" abriu o bloco de carnaval comandado pelo apresentador Tiago Abravanel neste sábado (22/2) na avenida Faria Lima, em São Paulo. Com peruca azul, paletó cinza brilhante e microfone grudado ao peito, o cantor homenageia o avô Silvio Santos. O apresentador morreu em agosto de 2024, em decorrência de uma brocopneumonia, aos 93 anos.

"Um cara que sempre levou muita alegria às pessoas na televisão", disse Tiago, aos gritos do público. "Quem quer dinheiro?", brincou ele, com notas de dinheiro penduradas no paletó. Em seguida, entoou "Ritmo de festa", um dos hits do avô em seu programa no SBT. Crianças e adultos aproveitam a festa.

Sob forte calor, a Prefeitura de São Paulo distribuiu copos de água em uma tenda central, onde era possível pegar mais de um copo por pessoa.

Ambulantes também vendiam leques coloridos e empresas distribuíram viseiras e óculos de sol para se proteger do sol forte. Tatuagens temporárias para o rosto e o corpo, além de penteador e fotos instantâneas também foram vendidas no trio.

O Bloco do Abrava, comandado pelo cantor, entoou músicas tradicionais do carnaval, como axés e marchinhas, além de clássicos da música brasileira.

O cantor Thiaguinho é um dos convidados do megabloco e deve subir ao trio em breve. O trio também homenageia os 40 anos do axé.

