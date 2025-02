Reconexão Africanidades celebra as raízes do samba neste domingo (23/2)

Graduanda em jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). No jornal Estado de Minas, atuou como estagiária no caderno de cultura entre 2023 e 2024, quando assumiu o cargo de repórter no mesmo caderno.

Em dezembro do ano passado, o samba foi oficializado como Patrimônio Cultural de Belo Horizonte. A decisão reconhece a importância histórica e cultural desse gênero musical na capital mineira.

Para celebrar a conquista, a segunda edição do Festival Reconexão Africanidades vai levar sambistas ao palco da Funarte neste domingo (23/2) – entre eles, Tom Nascimento, Maicon Zuri, Adriana Araújo e Fran Januário.

Com o tema “Eu sou o samba”, o evento, que tem o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira, seguirá com atividades em Belo Horizonte e Congonhas até novembro. A produtora Regina Moura afirma que um dos pilares do festival é criar oportunidades para artistas negros.

“Nosso intuito é fazer com que o artista suba ao palco tranquilo e pleno para fazer a sua arte. Queremos reconectar culturas e dar espaço para que o músico desenvolva seu trabalho com permanência e continuidade", afirma a produtora.

A programação começa às 15h30 com a bailarina Elaine do Carmo, que levará ao palco as saias rodadas típicas do jongo, dança tradicional de origem africana. Em seguida, o cantor Tom Nascimento, ex-vocalista do grupo Berimbrown, apresenta seu show.

Às 17h, será a vez do carioca Maicon Zuri, que estreia em Belo Horizonte. Zuri integrou os grupos Arte-Manha e Novidade do Samba.

“Posso dizer que o show de domingo vai ter muita ousadia e alegria. Meu grande foco é deixar o público bem à vontade”, adianta ele. No repertório, clássicos de Arlindo Cruz, Zeca Pagodinho, Cartola e Mumuzinho.

Tradição

O festival mantém a tradição de convidar um artista da edição anterior para voltar ao palco. Desta vez, Adriana Araújo, que participou da primeira edição, se apresentará novamente.

“A gente vai sempre repetir, porque entendemos que o artista precisa de visibilidade. Se ele passa apenas uma vez pelo projeto, não cria identificação com o público. A continuidade ajuda a formar plateia”, explica Regina Moura.

Encerrando a noite, Fran Januário apresenta Samba da Januário, projeto que tem ganhado destaque no circuito do samba em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

“O show conta um pouco da história das nossas gerações”, diz Fran, que abrirá a apresentação com cantos tradicionais em homenagem aos orixás. No repertório, músicas de Dona Ivone Lara, Dona Elisa, Jorge Aragão e Arlindo Cruz. "É um show cheio de axé", afirma ela.

Para Fran, eventos como esse são fundamentais para fortalecer a cena do samba. "Para nós, é uma alegria muito grande poder levantar a bandeira da nossa ancestralidade. Eventos desse tipo fomentam a cena do samba, que é muito importante e agora está recebendo a visibilidade merecida", diz.

FESTIVAL RECONEXÃO AFRICANIDADES

Shows de Tom Nascimento, Maicon Zuri, Adriana Araújo e Fran Januário. Neste domingo (23/2), a partir das 15h, na Funarte (Rua Januária, 68, Centro). Ingressos à venda no Sympla. R$ 90 (inteira) e R$ 45 (meia).