Festival Nacional da Canção abre inscrições para a edição de 2025

O Festival Nacional da Canção está com inscrições abertas para sua 55ª edição. Para este ano, o evento espera superar o número do ano passado, que foi de cerca de mil composições.

Compositores de todo o Brasil e do exterior podem se inscrever por meio do site www.festivalnacionaldacancao.com.br. Além de R$ 250 mil em prêmios, os participantes concorrerão ao troféu Lamartine Babo. A seleção permanece aberta até o dia 8 de junho.

Artistas do Brasil e do exterior podem se inscrever, desde que todas as músicas sejam cantadas em português. Os compositores podem enviar quantas canções desejarem, pagando uma taxa de R$ 20 por composição.

Os trabalhos devem ser inéditos e originais, tanto na melodia quanto nas letras. Composições que já foram apresentadas no Fenac podem ser inscritas novamente, até no máximo duas vezes, desde que não tenham conquistado um dos cinco primeiros lugares ou o prêmio de melhor intérprete. Não há restrições quanto aos gêneros musicais.

Para se inscrever, é preciso preencher a ficha de inscrição no site e anexar os documentos solicitados. O regulamento completo, juntamente com os critérios de seleção e demais informações, está disponível no site do Fenac.

Das músicas inscritas, 120 serão selecionadas para as etapas classificatórias. A abertura do festival será em Tiradentes, na Região Central de Minas Gerais, nos dias 25 e 26 de julho. As semifinais e a final acontecerão em Boa Esperança, nos dias 4, 5 e 6 de setembro.