SBT anuncia volta do Bozo

O SBT fechou contrato com a Send In The Bozos LLC para garantir os direitos exclusivos da marca Bozo no Brasil. A atração retorna à emissora 45 anos depois da estreia do programa Bozo na então TVS, em 1980.

“Com essa parceria, o SBT não só reforça o legado de um dos palhaços mais famosos do mundo, como também prepara diversas ações para celebrar a data. Entre as novidades, o canal vai disponibilizar, ainda no primeiro semestre de 2025, um acervo histórico no +SBT, incluindo todos os episódios do desenho animado clássico, os programas diários exibidos originalmente no SBT e os inesquecíveis especiais de fim de ano”, informou a emissora por meio de nota enviada à imprensa.

Recentemente, ele ele participou do "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel", "Teleton" e "CCXP", mas sua estreia oficial na casa será como jurado no programa “Circo do Tiru”, ainda sem data marcada. Ele também vai fazer participações especiais em outros programas da emissora.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia