Superboy, de ‘Smallville’, é preso nos EUA

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O ator Tom Welling, que viveu Clark Kent na série “Smallville”, foi preso nos Estados Unidos na última segunda-feira (27/1). O galã de 47 anos, que também esteve no filme “Doze é demais”, foi detido pela polícia dos Estados Unidos por dirigir com alto teor no sangue.

As informações são do site TMZ. O ator estava em um estacionamento de uma loja de fast food em Yekra, uma cidade da Califórnia.

Ainda de acordo com o TMZ, Tom soprou o bafômetro, que indicou que ele estava com 0.08% de álcool na corrente sanguínea. O tabloide não divulgou porque o ator estava na cidade e nem se ele continua detido.

Até o momento, a equipe de Tom não se manifestou sobre a prisão. Um dia antes da prisão, no domingo, o ator fez uma postagem nas redes sociais se declarando para a esposa, Jessica Rose Lee. "Feliz aniversário para o nosso anjo que faz nossos sonhos se tornarem realidade e nos inspira cada vez mais! Nós te amamos até a lua, ida e volta!", escreveu na legenda.





Tom ficou conhecido do público após viver a versão jovem do Super-Homem – o Superboy — entre 2001 e 2011, na série “Smallville”. Seu último trabalho na TV foi uma participação na série “The Winchesters”, em 2022. No cinema, a última aparição foi em 2016, no filme “The Choice”.