I Wanna Be Tour: festival terá shows de Fall Out Boy, Forfun e mais

Depois de muito mistério e mudança de datas, o I Wanna Be Tour revelou, nesta terça-feira (28/1), o line-up do festival emo. A banda Fall Out Boy é o principal nome da atração, que está marcada para 23 de agosto, em Curitiba, e 30 de agosto, em São Paulo.

O grupo Fall Out Boy foi fundamental para o movimento emo, com hits como "Sugar, We're Goin Down" e “Thanks for the Memories”. Os americanos de Good Charlotte também são um destaque na programação. Eles conquistaram o mundo misturando elementos do punk e pop rock com os hits "Lifestyles of the Rich and Famous" e "The Anthem".

O festival ainda terá como atrações internacionais Yellowcard, Story Of The Year, The Maine, The Veronicas e Neck Deep. Os brasileiros Fresno, Forfun, Dead Fish, Gloria e Fake Number completam a programação.

Assim como na primeira edição do festival, em março de 2024, a divisão entre dois palcos será mantida. O “It’s Not a Phase Stage” terá apresentações do Fall Out Boy, Yellowcard, Forfun, Dead Fish, Story Of The Year e Gloria. No “It’s a Lifestyle Stage” sobem ao palco Good Charlotte, Fresno, The Veronicas, The Maine, Neck Deep e Fake Number.

O show em Curitiba será realizado no Estádio Couto Pereira, em 23 de agosto. Em São Paulo, no Allianz Parque, em 30 de agosto.

Onde comprar?

Em julho de 2024, a produtora 30e fez uma pré-venda de ingressos, sem divulgação de nenhum nome na programação. A venda para o público geral começa a partir de 30 de janeiro, às 12h, no site da Eventim.

Às 13h começa a venda nas bilheterias oficiais. Em Curitiba, é no Hard Rock Café Curitiba (Rua Buenos Aires, 50 - Batel), que funciona de segunda a sábado, das 11h30 às 19h. Em São Paulo é no Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo 1705 - Água Branca). O funcionamento é de terça a sábado, das 10h às 17h.

Quanto custam os ingressos?

Setores e preços do show em Curitiba:

Arquibancada - R$ 172,50 (meia-entrada legal) | R$ 241,50 (ingresso social) | R$ 345,00 (inteira)

Cadeira Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 346,50 (ingresso social) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Mauá e Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (ingresso social) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Única - R$ 447,50 (meia-entrada legal) | R$ 626,50 (ingresso social) | R$ 895,00 (inteira)

VIP Package - R$ 947,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.126,50 (ingresso social) | R$ 1.395,00 (inteira)

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Setores e preços do show em São Paulo:

Cadeira Superior - R$ 247,50 (meia-entrada legal) | R$ 346,50 (ingresso social) | R$ 495,00 (inteira)

Cadeira Inferior - R$ 347,50 (meia-entrada legal) | R$ 486,50 (ingresso social) | R$ 695,00 (inteira)

Pista Única - R$ 447,50 (meia-entrada legal) | R$ 626,50 (ingresso social) | R$ 895,00 (inteira)

VIP Package - R$ 947,50 (meia-entrada legal) | R$ 1.126,50 (ingresso social) | R$ 1.395,00 (inteira)