Até 23 de abril, o 5º Prêmio Literário Máquina de Contos recebe inscrições gratuitas. Serão contemplados três autores, que receberão R$ 2 mil para publicar os respectivos textos inéditos. Outros 10 que receberem menção honrosa participarão de livro com 13 contos, editado pelo evento.

De acordo com os organizadores, o resultado sai em 4 de junho. "Os vencedores serão publicados junto a alguns dos maiores autores brasileiros contemporâneos, alcançando as centenas de milhares de leitores com acesso à plataforma on-line Máquina de Contos", informa o material de divulgação da editora.

A comissão julgadora é formada por Sérgio Tavares e Tiago Velasco. Sérgio é editor, tradutor e crítico literário, autor do romance “Todos nós estaremos bem” (Dublinense) e do livro de contos “Cavala” (Record). Velasco é escritor, jornalista e doutor em literatura, cultura e contemporaneidade. Lançou os livros “Romance” e “Prazer da carne”.

Informações sobre o concurso podem ser obtidas em https://www.maquinadecontos.com.br/premio/index.html