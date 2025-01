A música “Gosta de rua (ao vivo)”, da dupla Felipe & Rodrigo, foi a mais ouvida nas plataformas de streaming no Brasil em todo o ano de 2024. O sertanejo domina a lista, divulgada pela Pro-Música, entidade que representa as principais gravadoras e produtoras fonográficas do país.





Este é o sétimo ano consecutivo em que o gênero sertanejo lidera as mais ouvidas e a primeira vez que Felipe & Rodolfo integram o ranking. Os dois começaram na carreira como compositores, tendo trabalhados com grandes nomes, como Marília Mendonça.

Em 2021, os dois músicos se encontraram para compor “Arranhão”, grande sucesso de Henrique & Juliano. Os cantores sentiram uma sintonia natural e, então, decidiram formar uma dupla sertaneja.





Meses depois, gravaram o DVD de estreia “No sentimento”, que contou com participações de nomes como Luan Santana e Fernando & Sorocaba. Em 2022, ganharam notoriedade com o EP “Média boa”, cuja faixa-título esteve entre as dez músicas mais ouvidas no país naquele ano.





Em 2023, o EP “No sentimento” entrou no Top Global do Spotify, com mais de 300 milhões de streams. O auge do sucesso da dupla veio com “Gosta de rua”, a música mais ouvida de 2024. O hit ganhou o Brasil depois de ser compartilhado pela ex-companheira de Lucas Buda, do BBB24, Camila Moura. Na ocasião, ela jogou as roupas do ex pela janela ao vê-lo flertar com outra no confinamento.



Só no YouTube, a música tem 218 milhões de views.

Domínio sertanejo

O top 3 ainda tem Lauana Prado e Zé Neto & Cristiano. No top 10, o sertanejo ocupa sete das dez posições. Na lista das 50 mais ouvidas, a lista traz outros ritmos, como funk, trap e pagode.





No ranking, 96% das faixas são de artistas nacionais. Há apenas duas estrangeiras: "Beautiful things", de Benson Boone, e "Die with a smile", colaboração de Lady Gaga e Bruno Mars.





O levantamento leva em conta números das principais plataformas de streaming no Brasil: Spotify, YouTube, Deezer, Apple Music, Amazon Music e Napster.

Confira o ranking completo: