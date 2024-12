A ex-atriz mirim Mharessa Fernanda, famosa por ter sido dublê de Larissa Manoela na novela "Cúmplices de um resgate", usou as redes sociais para denunciar que sofre com um stalker há dois anos. Depois do desabafo, internautas resgataram vídeo de um tiktoker que disse que recebeu uma profecia divina de que se casaria com ela.





Em seu perfil do Instagram, Mharessa diz que a perseguição impactou sua saúde mental. "Fui alvo de perseguição constante, situação que ultrapassou todos os limites do aceitável e impactou diretamente minha saúde emocional e minha privacidade", escreveu.

Segundo a artista, a situação está insustentável e ela já tomou medidas legais para se proteger. "Tais atos não só são inaceitáveis como configuram violação de direitos garantidos pela lei. Gostaria de informar que todas as medidas judiciais cabíveis já foram tomadas, com o devido acompanhamento dos meus advogados", declarou.

Desde abril, o tiktoker Alex Junio Araújo Silva, conhecido como Irmão Lek, vem criando conteúdo falando que se casaria com a artista, fazendo várias declarações sobre ela. Segundo o goiano, ele recebeu uma “revelação divina” de que se casaria com a famosa.





Em outubro, quando Mharessa anunciou o noivado com Bernardo Busnello, os conteúdos se tornaram mais críticos à artista, chegando a dizer que ela “usaria o corpo para ganhar dinheiro”. Ele teria recebido o novo status de relacionamento da famosa como uma afronta à profecia.

Em seu site, ele se defendeu das acusações de que incomodaria a artista. “Eu costumava comentar bastante nos perfis da Mharessa; ela até já trocou ideia comigo por lá. Eu nunca escondi que gosto dela. Porém, todos os meus comentários sobre ela, e sobre qualquer pessoa, sempre foram e sempre serão respeitosos. Acredito que ela percebeu isso. Mas eu entendo a preocupação do pessoal; no mundo de hoje existem pessoas más, e todo cuidado é pouco quando se trata de assédio. A questão é que eu sou inofensivo, e tenho certeza que todas as pessoas que gravaram vídeos dizendo o contrário, no fundo sabem que sou. Pois se realmente achassem que eu sou alguém perigoso, não iriam me ofender como ofenderam. Comentar em perfil de pessoa pública não é stalkear”, escreveu.





Além de dublê de Larissa Manoela, Mharessa viveu Fernanda em “Cúmplices de um resgate”, e foi protagonista da série "Todas as garotas em mim", da Record TV. Ela também participou dos filmes “A garota invisível" e "Hora de brilhar".





Mharessa também é cantora gospel e, mais recentemente, integrou o elenco de "Um ano inesquecível: outono”, da Prime Video, e do musical "No ritmo da fé".