A novela que marcou gerações segue ecoando na memória de quem era criança ou pré-adolescente na segunda metade da década de 1990. Assim é a primeira versão de “Chiquititas”, exibida entre 1997 e 2001, no SBT/Alterosa.

A trama inspirada no folhetim homônimo de Cris Morena vai ser rememorada. Vinte e sete anos depois da estreia, o SBT convoca o fã para participar do encontro com vários atores do elenco da versão brasileira da telenovela argentina.

“Geração Chiquititas”, com gravação marcada para 7 de dezembro, será exibido no +SBT, plataforma de streaming do canal de Silvio Santos.

“Crianças e pré-adolescentes que sonharam, cantaram, sorriram e choraram com a produção terão a oportunidade de participar desta grande festa”, anuncia o SBT em comunicado enviado à imprensa.





Para concorrer, os fãs precisam acessar o site do SBT e responder às perguntas do questionário que está na página.



Fenômeno de audiência





“Chiquititas” estreou em 1997 e rapidamente se tornou fenômeno de audiência no Brasil. Com narrativa envolvente, a novela cativou milhares de espectadores e se mantém até hoje na memória afetiva de uma geração inteira de fãs, além de conquistar espaço especial na história da televisão brasileira.

A mineira Debora Falabella fez o papel de Estrela na primeira versão de "Chiquititas" SBT/reprodução





A trama acompanha a rotina de um grupo de órfãos que moram no Orfanato Raio de Luz. A história começa com Mili (Fernanda Souza), a primeira garota a ser acolhida no orfanato fundado pela rica família Almeida Campos.





Após a chegada de Mili, a instituição recebe outras crianças: Cris (Francis Helena), Bia (Gisele Frade), Dani (Giselle Medeiros), Ana (Beatriz Botelho) e as irmãs Tati (Ana Olívia Seripieri) e Vivi (Renata Del Bianco), que cresceram ao lado de Mili.





Aos 12 anos, Mili descobre muitos segredos envolvendo o orfanato e sua origem. As meninas são supervisionadas de perto pela rigorosa zeladora Ernestina (Magali Biff) e o doce cozinheiro Chico (João Acaiabe). Este ator morreu em 2021, aos 76 anos, vítima da COVID.





Criada nas ruas, Pata (Aretha Oliveira) também é acolhida no orfanato. No começo, a menina não se dá bem com o grupo, mas acaba se aproximando de Mili.

A vida das crianças no Raio de Luz se transforma com a chegada de Carolina (Flávia Monteiro), estudante de serviço social que lidera o movimento sindical da empresa em que trabalha, outra propriedade da família Almeida Campos.

A primeira versão de “Chiquititas” teve 807 capítulos. Debora Falabella, Fernanda Souza, Kayky Brito, Sthefany Brito e Bruno Gagliasso são artistas que estrearam nesta novela do SBT/Alterosa.

Em 2013, o canal exibiu o remake do folhetim, que também fez sucesso junto ao público infantojuvenil.



“Chiquifãs” em alvoroço







No início de novembro, a emissora de Silvio Santos deu pistas de que pode disponibilizar a primeira versão completa de “Chiquititas” (1997-2001) no +SBT. A plataforma divulgou nas redes sociais uma caixa de presente com as cores dos uniformes do elenco infantil da primeira temporada da novela.





Foi o que bastou para deixar os “chiquifãs” alvoroçados. "Será que dentro desta caixa tem um lindo e belo Raio de Luz?", indagou um internauta, referindo-se ao nome do orfanato.