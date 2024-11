O ator Matheus Abreu vive Thiago Soares e Darío Grandinetti faz o papel de Dino Carrera, mentor do jovem bailarino. Ambos foram premiados no Cine Ceará

Protagonizado pelo ator Matheus Abreu, mineiro de Ouro Branco, o longa “Um lobo entre os cisnes”, dirigido por Marcos Schechtman e Helena Varvaki, foi o grande vencedor do 34º Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, encerrado em Fortaleza na sexta-feira (15/11).



A cinebiografia do bailarino carioca Thiago Soares conquistou três prêmios: Melhor Atuação Principal, para Matheus Abreu; Melhor Atuação Coadjuvante, para o ator argentino Darío Grandinetti; e Melhor Direção de Arte, para Dina Salem Levy.



Produzido pela TvZero e coproduzido pela Globo Filmes, “Um lobo entre os cisnes” mostra os desafios enfrentados por Thiago Soares, jovem dançarino de break no Rio de Janeiro que se tornou astro do Royal Ballet londrino, depois de brilhar no corpo de baile do Municipal carioca e nos aclamados balés Bolshoi e Kirov. A estreia do longa no circuito comercial do país está prevista para o primeiro semestre de 2025.



Eleito Melhor Longa-metragem da Mostra Competitiva Ibero-americana, “Milonga” conquistou também o prêmio de Melhor Roteiro para Laura González. A coprodução do Uruguai e Argentina, dirigida por González, é protagonizada pelo ator uruguaio César Troncoso.



O cubano Fabien Pisani levou o prêmio de Melhor Direção pelo documentário “En La Caliente – Contos de um guerreiro do reggaeton”, coprodução Cuba-EUA.

Prêmio para Catapreta

Na Mostra Competitiva Brasileira de Curta-metragem, o belo-horizontino Catapreta ganhou o prêmio de Melhor Direção por “Dona Beatriz Nsimba Vita”. O troféu Mucuripe de Melhor Curta-metragem foi para “Fenda”, de Lis Paim (CE). O júri premiou “Cavaram uma cova no meu coração” (AL) como Melhor Roteiro, assinado por Ulisses Arthur.



O longa “Antônio Bandeira – O poeta das cores”, de Joe Pimentel, e o curta “Raposa”, de Margot Leitão e João Fontenele, foram os vencedores da Mostra Olhar do Ceará, eleitos pelo júri oficial.



O ator Gero Camilo, cearense de Fortaleza, ganhou homenagem especial. A festa de encerramento ocorreu no Cineteatro São Luiz.

"Baby" em destaque



Ao final da cerimônia, foi exibido o filme “Baby”, do diretor belo-horizontino Marcelo Caetano, que vem se destacando com premiações importantes em festivais internacionais. Levou o Troféu Abraço em Biarritz, na França, e o mineiro Ricardo Teodoro ganhou o prêmio de Melhor Ator Revelação em Cannes, também na França.



Criado em São José da Safira, Teodoro divide a cena com João Pedro Mariano, mineiro de Guaxupé, que levou o troféu de Melhor Ator no Festival do Rio, em outubro.



“Baby”, que conquistou o prêmio de Melhor Longa de Ficção no Festival do Rio, prossegue com sua carreira internacional. Nos próximos dias, participará do World Film Festival of Bangkok Official, na Tailândia; do Festival Filmar, na Suíça; e do Chéries-Chéris, evento francês de cinema LGBTQIA+.