O concerto deste domingo (17/11) da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais promete transportar o espectador para o mundo da imaginação. A natureza é o tema das duas peças que serão executadas: “A lenda do boto”, de Alexandre Guerra, e “O carnaval dos animais”, de Saint-Saëns.





“Durante o ano, exploramos repertório diversificado que mostra a relação entre orquestra e natureza”, explica José Soares, maestro associado da Filarmônica que vai reger a apresentação da série “Concertos para a juventude”.

Na obra do francês Saint-Saëns (1835-1921), cada instrumento representa um animal, com histórias narradas pela atriz Inês Peixoto, do Grupo Galpão. Serão 14 movimentos protagonizados galinhas, galos, tartarugas, peixes, cangurus, asnos, elefante e leão.

Aliás, o movimento “O cisne”, de Saint-Saëns, ficou famoso ao inspirar a coreografia dançada pela bailarina russa Anna Pavlova (1881-1931), ícone do balé clássico.

Em “A lenda do boto”, o compositor paulista Alexandre Guerra, de 53 anos, leva o público à Amazônia, por meio do folclore daquela região.

“Nós, atores, somos, acima de tudo, contadores de histórias. Vai ser um prazer enorme poder fazer isso acompanhada pelo movimento tão maravilhoso dos instrumentos e das sonoridades que uma orquestra pode oferecer à plateia”, afirma Inês Peixoto.

Festa da música

"Teremos uma peça muito icônica, o 'Carnaval dos animais', do Saint-Saëns, que ele escreveu para tocar com os alunos. É uma grande festa da música de orquestra", comenta o maestro José Soares.

“'A lenda do boto', igualmente especial, traz um compositor dos dias de hoje. Nossa missão como instituição é mostrar o quanto a Filarmônica está perto das pessoas, por isso a presença do Alexandre Guerra no programa. São músicas com diversidade e paleta de cores tão grande que quanto mais a gente conhece, mais a gente entra naqueles encantos”, afirma o regente.

A penúltima edição do ano da série “Concertos para a juventude” tem entrada franca. Os ingressos online acabaram, mas 200 entradas serão distribuídas hoje, a partir das 9h, na bilheteria da Sala Minas Gerais. Cada pessoa tem direito a um par.

A série foi criada para aproximar famílias e novos ouvintes do universo orquestral. “Temos demanda muito grande. Estamos falando de um concerto que, por ser destinado a todas as idades, pode ser a primeira vez de muitas pessoas na Sala Minas Gerais”, observa José Soares, comparando a disputa por ingressos a “uma verdadeira corrida espacial”.

Além de Inês Peixoto, a manhã contará com dois convidados especiais: os pianistas Celina Szrvinsk e Miguel Rosselini.

A atriz do Galpão destaca a importância do projeto de música clássica voltado para a formação de novos públicos.

“Sou defensora da arte em todas as instâncias da vida. O desenvolvimento do sensível do ser humano passa muito pela manifestação das artes. Uma pessoa que tem a oportunidade de estar em contato com a música, o teatro, o cinema e com as artes plásticas vai ser alguém mais preparado para o mundo. Acho isso muito importante para todas as sociedades, em todos os lugares do mundo”, finaliza Inês Peixoto.

No rádio e na TV

A Rede Minas exibirá ao vivo o concerto deste domingo da Orquestra Filarmônica e convidados, às 11h, na edição especial do programa “Harmonia”. Ele também poderá ser acompanhado no site redeminas.tv e na plataforma de streaming Minasplay.

A apresentação será transmitida pela Rádio MEC (87,1 BH e Brasília/99,3 RJ). Internautas têm a opção de assistir ao espetáculo no canal da Filarmônica no YouTube.



“CONCERTOS PARA A JUVENTUDE”

Peças de Saint-Saëns e Alexandre Guerra. Orquestra Filarmônica de Minas Gerais com os convidados Celina Szrvinsk, Miguel Rosselini e Inês Peixoto. Regência: maestro José Soares. Neste domingo (17/11), às 11h, na Sala Minas Gerais (Rua Tenente Brito Melo, 1.090, Barro Preto). Entrada franca. Duzentos ingressos serão distribuídos na bilheteria a partir das 9h.