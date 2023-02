Mineira Inês Peixoto vence prêmio APCA de melhor atriz

Atriz belo-horizontina Inês Peixoto vence prêmio APCA na categoria Teatro pela peça de sua autoria 'Órfãs de dinheiro' (foto: Reprodução/Bob Sousa/Instagram)

A mineira Inês Peixoto venceu o Prêmio APCA 2022 de melhor atriz, entregue pela Associação Paulista de Críticos de Artes, na categoria Teatro. O anúncio foi feito em assembleia realizada no Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, nesta segunda-feira (6/2).Inês foi premiada por sua atuação na peça "Órfãs de dinheiro", monólogo escrito e encenado pela própria atriz, sendo seu primeiro trabalho autoral.A peça conta a história de três mulheres em situação de vulnerabilidade. Uma delas é obrigada a se prostituir desde criança; outra delas é uma refugiada que luta pela sobrevivência sua e do seu filho; e a outra é uma empregada doméstica.Inês Peixoto iniciou sua carreira em 1982, nas peças "A viagem do barquinho" e "Brasil, mame-o ou deixe-o". Na televisão, ela se destacou em "Hoje é dia de Maria" e na novela "O sétimo guardião".