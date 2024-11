A obra de arte ‘Comedian’, do italiano Maurizio Cattelan, será leiloada pela tradicional casa de leilões Sotheby’s, em Nova York, nos Estados Unidos. A peça, que se trata de uma banana colada na parede com fita adesiva, está estimada entre US$ 1 milhão (cerca de R$ 5,7 milhões) e US$ 1,5 milhão (aproximadamente R$ 8,6 milhões).





A obra foi apresentada pela primeira vez na feira ‘Art Basel Miami’, em 2019, e cada um dos seus três exemplares custava US$ 120 mil (R$ 500 mil à época) - as bananas utilizadas na instalação foram compradas por US$ 0,30 (cerca de R$ 1,30 na cotação da época) em um mercado da cidade. O trabalho do artista italiano levantou debates sobre a precificação de peças no comércio da arte.





Artista provocativo





O atual proprietário da ‘Comedian’ a adquiriu da coleção de um comprador original. A Sotheby’s categoriza a instalação como uma obra-prima que “sozinha levou o mundo a reconsiderar como definimos a arte e o valor que buscamos nela”.





O artista possui um histórico de artes que chamam a atenção. Em 1999, ele prendeu seu negociante de obras com fita adesiva a uma parede para a abertura de sua exposição ‘A perfect day’. Anos depois, em 2016, Cattelan instalou uma privada de ouro maciço no Museu Solomon R. Guggenheim, em Nova York, e o chamou de “America”.

O artista responsável pela banana presa por fita adesiva disse em entrevista à Art Newspaper que sua obra é “um comentário sincero e uma reflexão sobre o que valorizamos”. Maurizio ainda refletiu: “no comércio de arte, velocidade e negócios reinam, então eu via assim: se eu tivesse que estar em uma feira, eu poderia vender uma banana como outros vendem suas pinturas. Eu poderia jogar dentro do sistema, mas com minhas regras”.

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Humberto Santos