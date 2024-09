Lia do Itamaracá subiu ao palco com a Nação Zumbi neste sábado (14/9), em BH

A banda Nação Zumbi fez um show eletrizante no fim da tarde deste sábado (14/9), no Festival Sarará, no Parque das Mangabeiras, na Região Centro-Sul de Beo Horizonte. A apresentação reuniu faixas de diferentes momentos do grupo, que acaba de completar 30 anos de história.

“Muito obrigada pela presença de todos. Vamos voltar com o show de 30 anos de 'Da Lama ao Caos'. Vamos trazer em breve”, afirmou o vocalista Jorge Du Peixe. O disco em questão é um marco na música brasileira, tendo inaugurado o movimento Manguebeat.

Depois de ”Meu maracatu pesa uma tonelada”, faixa que exalta o ritmo tradicional pernambucano, o Nação Zumbi recebeu a conterrânea Lia de Itamaracá. A rainha da ciranda subiu sorridente no palco. “Demorei mas cheguei”, brincou. Lia cantou “Meu seu Jorge” e “Janaína”. Enquanto ela estava nos vocais, Du peixe assumiu a percussão. A cantora finalizou o show convidado a plateia a conhecer Itamaracá.

Enquanto o show do Nação Zumbi acontecia no Palco Sol, Yago o Próprio se apresentava no palco Paredão. “Tem um show rolando quem ligou nesse volume? É outro palco? Vamos tocar mais alto. Que sacanagem”, alfinetou o vocalista do Nação. Em seguida a banda apresentou “Manguetown”