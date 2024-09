Marcos Oliveira com saco de pipocas na porta de teatro no Rio de Janeiro

O ator Marcos Oliveira, conhecido pelo personagem Beiçola na série “A Grande Família”, divulgou em redes sociais na manhã desta segunda-feira (9) uma notícia preocupante. O ator revelou que passou mal e precisará de um procedimento médico de emergência.



Em uma publicação emocionada, Marcos agradeceu ao plano de saúde financiado pela apresentadora Tatá Werneck, que permitiu atendimento imediato. Entretanto, ele comentou que será transferido para um hospital na Barra da Tijuca para realizar um cateterismo devido a problemas no coração.





Marcos Oliveira internado para cateterismo

Na manhã desta segunda-feira (9), Marcos compartilhou seus sentimentos e preocupações com seus seguidores. Além do procedimento médico, ele destacou a importância de cuidar da saúde.

“Bom dia, gente! Passando pra informar a vocês oficialmente que hoje cedo passei mal. Graças ao plano de saúde que Tata Werneck paga para mim, fui atendido aqui na emergência da Unimed de Copacabana. Mas serei transferido para um hospital que ainda não sei o nome, lá na Barra. Eu tinha entrevista ao vivo, ensaio e visitas pra receber hoje, mas preciso fazer um cateterismo de emergência pois o coração não está legal,” escreveu o ator.

Qual a importância de cuidar da saúde?





Marcos Oliveira aproveitou a oportunidade para fazer um alerta sobre a importância de estar atento à saúde. “Vou avisando por aqui assim que melhorar, gente. Cuidem da saúde de vocês, esse é o bem mais precioso que temos,” afirmou ele.



O ator ressalta a necessidade de não descuidar da saúde, especialmente como sendo o bem mais valioso que todos possuem. Ele mencionou ainda sua preocupação com suas cachorras, que ficaram sozinhas em casa, mas garantiu ter deixado água e comida para elas.

Famosos que Enfrentaram Problemas de Saúde em 2023

O ano de 2023 foi marcado por diversos problemas de saúde enfrentados por celebridades. Confira alguns dos casos mais notórios:

- Stenio Garcia – Internado em julho com infecção generalizada no sangue. Voltou a ser hospitalizado em dezembro;



- Preta Gil – Em agosto, passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino;



- Faustão – Também em agosto, passou por um transplante de coração devido à insuficiência cardíaca;



- Monica Iozzi – Diagnosticada com disbiose em julho, precisou sair da novela “Elas por Elas”;



- Isadora Cruz – Internada com pielonefrite aguda, uma infecção nos rins, em julho;



- Bianca Andrade – A ex-BBB sofreu com uma doença crônica nos rins e precisou retirar as amígdalas em abril;



- Simony – Em tratamento contra um câncer no intestino, informou em agosto que está no último ciclo de tratamento;



- Carlos Alberto de Nóbrega – Internado em novembro após sofrer um acidente doméstico;



- Susana Vieira – Passou por cirurgia emergencial em março para recuperação após quebrar o pé;



- Kayky Brito – Internado após ser atropelado no Rio de Janeiro;



- Ludmillah Anjos – Sofreu um acidente de carro em Brasília, resultando em fraturas nas costelas e sangramento interno.



A saúde é um tema recorrente e de extrema relevância entre as personalidades públicas. Os casos mencionados servem como lembrança constante da necessidade de cuidados preventivos e de atendimento médico adequado.



Marcos Oliveira: a situação financeira e a ajuda recebida



Nos últimos anos, Marcos Oliveira enfrentou dificuldades financeiras significativas. Ele foi alvo de ordens de despejo, mas conseguiu apoio para quitar a maioria de suas dívidas. Na semana passada, revelou que estava de mudança.

Uma das alternativas foi o convite para morar no Retiro dos Artistas, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. No entanto, Marcos expressou preocupações sobre levar seus três cachorros, o que inicialmente o fez recusar a oferta. A instituição, posteriormente, informou que ele poderia levar os pets, aliviando parte de sua preocupação.

A situação de Marcos Oliveira ilustra os desafios multifacetados que muitos enfrentam, incluindo saúde e estabilidade financeira, áreas que muitas vezes estão interligadas.

Vamos torcer pela rápida recuperação de Marcos Oliveira e continuar atentos à saúde que, como ele lembrou, é nosso bem mais precioso.