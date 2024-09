MC Buarque teve parte da orelha atingida por um rojão, que soltou próximo a um posto de combustíveis no Rio de Janeiro

MC Buarque disse pelas redes sociais que perdeu pedaço da sua orelha esquerda após um acidente com fogos de artifício. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (6/9), em um posto de gasolina na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Na situação, o artista ia fazer uma ação de distribuição de dinheiro em gasolina para motoboys. Ao chegar no local, para comemorar, ele acendeu um fogo de artifício.

“Rapaziada, infelizmente, fui soltar o fogos, todo mundo feliz e gritando. Fui soltar e acabou voltando na minha orelha. Minha orelha caiu um pedacinho, vou ter que fazer uma cirurgia, cheio de dor mas graças a Deus não vou ficar surdo”, relata ele pela sua conta oficial do Instagram.

Em seguida, Buarque pede desculpas aos motoboys e ao dono do posto pelo ocorrido. “Não é bom, a orelha não vai ficar igual a outra, mas vai ser bom para pelo menos alguém me olhar com outros olhos agora”, brincou ele.